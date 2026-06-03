Situacija zahtijeva "čvrst međunarodni stav" kako bi se zaustavile "opasne iranske agresivne prakse", kaže šef GCC-a

Zaljevski blok osuđuje "opasnu eskalaciju" Irana nakon napada na Bahrein i Kuvajt Situacija zahtijeva "čvrst međunarodni stav" kako bi se zaustavile "opasne iranske agresivne prakse", kaže šef GCC-a

Generalni sekretar Vijeća za saradnju u Zaljevu (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi osudio je u srijedu iranske napade na Bahrein i Kuvajt, nazvavši ih “opasnom i eskalacijom bez presedana”.

U saopćenju, Albudaiwi je osudio napade na "civilne objekte, infrastrukturu, sjedišta i diplomatska predstavništva" u dvije zaljevske države.

Rekao je da napadi predstavljaju "opasnu i eskalaciju bez presedana" i odražavaju "inzistiranje iranskog režima na vođenju odbačene neprijateljske politike usmjerene na sigurnost, stabilnost i suverenitet država GCC-a".

Albudaiwi je dodao da kontinuirani napadi pokazuju upornost Irana u vođenju politike usmjerene na podrivanje regionalne sigurnosti "u očiglednim prkosom međunarodnom pravu, Povelji UN-a i svim međunarodnim normama".

Naglasio je da situacija zahtijeva "čvrst međunarodni stav" kako bi se zaustavilo ono što je opisao kao "opasna iranska agresivna praksa".

Šef GCC-a je naglasio da je sigurnost Bahreina i Kuvajta "sastavni dio sigurnosti država GCC-a".

On je rekao da su zemlje članice GCC-a ujedinjene u suočavanju s iranskim napadima i u potpunosti podržavaju sve mjere koje Bahrein i Kuvajt poduzimaju za odbranu svoje sigurnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta.