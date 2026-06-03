Zaljevski blok osuđuje "opasnu eskalaciju" Irana nakon napada na Bahrein i Kuvajt

Rania R.a. Abushamala
03. juni 2026.•Ažuriranje: 03. juni 2026.
Generalni sekretar Vijeća za saradnju u Zaljevu (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi osudio je u srijedu iranske napade na Bahrein i Kuvajt, nazvavši ih “opasnom i eskalacijom bez presedana”.
U saopćenju, Albudaiwi je osudio napade na "civilne objekte, infrastrukturu, sjedišta i diplomatska predstavništva" u dvije zaljevske države.
Rekao je da napadi predstavljaju "opasnu i eskalaciju bez presedana" i odražavaju "inzistiranje iranskog režima na vođenju odbačene neprijateljske politike usmjerene na sigurnost, stabilnost i suverenitet država GCC-a".
Albudaiwi je dodao da kontinuirani napadi pokazuju upornost Irana u vođenju politike usmjerene na podrivanje regionalne sigurnosti "u očiglednim prkosom međunarodnom pravu, Povelji UN-a i svim međunarodnim normama".
Naglasio je da situacija zahtijeva "čvrst međunarodni stav" kako bi se zaustavilo ono što je opisao kao "opasna iranska agresivna praksa".
Šef GCC-a je naglasio da je sigurnost Bahreina i Kuvajta "sastavni dio sigurnosti država GCC-a".
On je rekao da su zemlje članice GCC-a ujedinjene u suočavanju s iranskim napadima i u potpunosti podržavaju sve mjere koje Bahrein i Kuvajt poduzimaju za odbranu svoje sigurnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta.