Cilj vježbe "Zlatni mač 2026" je jačanje kapaciteta za krizno upravljanje i koordinaciju u složenim sigurnosnim scenarijima

Zajednička sigurnosna vježba KFOR-a, EULEX-a i kosovskih institucija 2. i 3. jula Cilj vježbe "Zlatni mač 2026" je jačanje kapaciteta za krizno upravljanje i koordinaciju u složenim sigurnosnim scenarijima

Pripadnici misije KFOR-a, EULEX-a, Policije Kosova, Agencije za upravljanje vanrednim situacijama (EMA) i Snaga sigurnosti Kosova (KSF) održat će 2. i 3. jula zajedničku vježbu "Zlatni mač 2026" u kampu "Vrella" u Lipljanu, s ciljem testiranja kapaciteta za upravljanje krizama i unapređenja saradnje u složenim sigurnosnim situacijama, javlja Anadolu.



KFOR je najavio da će se vježba održati u Kampu "Vrella", u općini Lipljan, dok će tokom vježbe veliki broj osoblja, vozila i opreme biti raspoređen u području gdje će se aktivnosti odvijati, u njegovoj blizini, kao i duž glavnih pristupnih puteva.

Cilj vježbe je testiranje kapaciteta za upravljanje kriznim situacijama, kao i primjena znanja, vještina i procedura u različitim složenim sigurnosnim scenarijima, uključujući sigurno rukovanje i odlaganje eksplozivnih naprava i opasnih materijala.

Komandant KFOR-a, general-major Ozkan Ulutas, izjavio je da zajednička vježba pokazuje posvećenost svih učesnika jačanju saradnje.



"Ova zajednička vježba simbolizuje našu kontinuiranu i snažnu posvećenost unapređenju međusobne saradnje i koordinacije, u korist svih građana koji žive na Kosovu", naglasio je Ulutas.

KFOR nastavlja provoditi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) iz 1999. godine, kako bi osigurao sigurno okruženje za sve zajednice koje žive na Kosovu i garantovao slobodu kretanja, u svakom trenutku i na nepristrasan način.

KFOR je treći sigurnosni intervent, nakon Policije Kosova i Misije EU za vladavinu prava (EULEX), s kojima blisko sarađuje.