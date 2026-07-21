Prvi dronovi Astore Levante već se proizvode, a isporuke za Italiju očekuju se do kraja godine

Zajednička kompanija Leonarda i Baykara LBA Systems počela s punim radom Prvi dronovi Astore Levante već se proizvode, a isporuke za Italiju očekuju se do kraja godine

Italijanska zrakoplovna kompanija Leonardo i turska odbrambena kompanija Baykar saopćile su u utorak da je njihova zajednička kompanija LBA Systems u potpunosti operativna nakon dobijanja potrebnih regulatornih odobrenja i imenovanja rukovodstva.

Objava je saopćena na Međunarodnom aeromitingu Farnborough u Velikoj Britaniji.

Kompanija LBA Systems je u jednakom vlasništvu Leonarda i Baykara, pri čemu svaka kompanija posjeduje po 50 posto udjela. Sjedište zajedničke kompanije nalazi se u Italiji.

Kompanija je osnovana s ciljem projektovanja, razvoja, proizvodnje i održavanja bespilotnih zračnih sistema (UAS), kombinujući Leonardovo znanje u oblasti elektronike, integracije tereta i certifikacije s iskustvom Baykara u razvoju i proizvodnji dronova.

Leonardo je također osnovao posebnu jedinicu za bespilotne sisteme u okviru svoje divizije za aeronautiku, koja će koordinirati industrijske i poslovne aktivnosti zajedničke kompanije.

"LBA Systems ulazi u sektor bespilotnih sistema koji se brzo razvija s kompletnom i konkurentnom ponudom. Ona koristi širok spektar Leonardovih vlastitih tereta i senzora koji se mogu integrisati na različite Baykarove platforme kako bi odgovorili zahtjevnim potrebama savremenih operacija", rekao je Lorenzo Mariani, izvršni direktor i generalni direktor Leonarda.

Dodao je da početak rada LBA Systemsa predstavlja ključne elemente strategije kompanije, uključujući ubrzanje proizvodnje, jačanje industrijske baze, partnerstva koja omogućavaju odgovor na rastuću potražnju na evropskom i globalnom tržištu, kao i stvaranje dodatne vrijednosti.

Izvršni direktor Baykara Haluk Bayraktar kazao je da je LBA Systems značajna inicijativa koja objedinjuje Baykarovu provjerenu visokotehnološku autonomnu arhitekturu i proizvodne kapacitete s Leonardovim naprednim sposobnostima u oblasti senzora i avionike.

“Uspjeh nedavnih CUC-T testiranja KIZILELME s avionom M-346 pokazao je globalnu zrelost naših autonomnih sistema prema NATO standardima i predstavlja direktan odgovor na zahtjevne operativne potrebe savremenog bojnog polja. S LBA Systemsom ponudit ćemo globalnom tržištu spremna i pouzdana rješenja, od Astore Levantea do KIZILELME, koja nadilaze koncepte na papiru", rekao je Bayraktar.

Dodao je da je partnerstvo strateški korak koji će ojačati odbrambenu industrijsku bazu Evrope i savezničkih zemalja.

Zajednička kompanija će se fokusirati na razvoj bespilotnih sistema nove generacije zasnovanih na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj otpornosti i interoperabilnosti između različitih domena, s ciljem plasiranja proizvoda na evropska i međunarodna tržišta.

Početni portfelj kompanije uključuje šest sistema. Među njima je laki dron KALKAN, namijenjen prvenstveno za obavještajne, nadzorne i izviđačke (ISR) misije, zatim srednjevisinski dron dugog trajanja leta TB2 u dvije verzije, bespilotna letjelica Astore Levante sposobna za operacije s nosača aviona, platforma AKINCI za velike visine i dugotrajne misije, te bespilotni borbeni avion KIZILELMA.

KIZILELMA je nedavno završila testiranja saradnje između posade i bespilotnog sistema zajedno s Leonardovim lakim borbenim avionom M-346F.

Na Međunarodnom aeromitingu Farnborough Leonardo i Baykar predstavljaju prvi proizvod kompanije LBA Systems – Astore Levante. Ovaj sistem kombinuje platformu Bayraktar TB3 s Leonardovim senzorima, sistemima za misije i zemaljskom kontrolnom stanicom.

Proizvodnja letjelica Astore Levante i KIZILELMA odvijat će se u Leonardovim pogonima.

Kompanije su saopćile da je proizvodnja prve serije letjelica Astore Levante već u toku, a isporuke kupcu u Italiji očekuju se do kraja ove godine.

Radovi na platformama TB2 i AKINCI odvijat će se u Baykarovom proizvodnom pogonu u Italiji.