Predsjednik Srbije boravio je u državnoj posjeti Kini od 24. do 28. maja

Xi u pismu Vučiću naglasio odnose Kine i Srbije Predsjednik Srbije boravio je u državnoj posjeti Kini od 24. do 28. maja

Predsjednik Kine Xi Jinping uputio je pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojem je istakao da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spremnost da s njim održava redovnu komunikaciju radi daljeg unapređenja saradnje.

Kako je saopćeno iz Službe za saradnju s medijima predsjednika Srbije u četvrtak, Xi je naveo da želi zajedno s Vučićem voditi izgradnju zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, s ciljem postizanja novih rezultata i doprinosa blagostanju naroda dvije zemlje.

Kineski predsjednik je istakao da „Orden prijateljstva“ Narodne Republike Kine, koji je Vučiću uručen tokom nedavne posjete Kini, predstavlja simbol dugogodišnjeg prijateljstva i potvrdu napretka u odnosima dvije države.

On je podsjetio da su tokom Vučićeve državne posjete Kini razmijenjena mišljenja o bilateralnim odnosima, državnom upravljanju i međunarodnim pitanjima, uz postizanje širokog konsenzusa o daljem razvoju saradnje.

Xi je također naveo da ga je odgovornost koju Vučić pokazuje prema svojoj zemlji i narodu duboko impresionirala, te mu poželio dobro zdravlje i uspjeh u radu, kao i prosperitet i napredak Srbiji.

Predsjednik Srbije boravio je u državnoj posjeti Kini od 24. do 28. maja, tokom koje je održao niz sastanaka s kineskim zvaničnicima i predstavnicima kompanija i institucija.

Tokom posjete, Vučić je primio „Orden prijateljstva“, naglasivši da to priznanje ima posebnu vrijednost i da ga vidi kao simbol snažnog prijateljstva i međusobnog poštovanja Srbije i Kine.