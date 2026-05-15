Xi: Trumpova posjeta "unapređuje međusobno razumijevanje i povjerenje" Posjeta pokazuje da je postizanje mirnog suživota i obostrano korisna kinesko-američka saradnja ono što međunarodna zajednica očekuje, poručio kineski predsjednik

Kineski predsjednik Xi Jinping u petak je izjavio da će posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu "unaprijediti međusobno razumijevanje i povjerenje", prema državnoj novinskoj agenciji.

Xi je opisao Trumpovu trodnevnu posjetu, prvu američkog predsjednika u devet godina, kao "historijsku i prekretničku", dodajući da su dvije strane "postavile novu viziju izgradnje konstruktivnog odnosa Kine i SAD-a strateške stabilnosti", izvijestila je Xinhua.

"Postigli smo važne zajedničke dogovore o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza, proširenju praktične saradnje u raznim oblastima i pravilnom rješavanju međusobnih zabrinutosti", rekao je Xi.

Dva predsjednika su se također složila da poboljšaju komunikaciju i koordinaciju o međunarodnim i regionalnim pitanjima, rekao je Xi, dodajući da je Trumpova posjeta "doprinijela jačanju međusobnog razumijevanja, produbljivanju povjerenja i poboljšanju dobrobiti dva naroda".

Dodao je da posjeta pokazuje da je postizanje mirnog suživota i obostrano korisne saradnje između Kine i SAD-a, zasnovane na "uzajamnom poštovanju", ono što narodi obje zemlje i međunarodna zajednica očekuju.

Peking i Washington mogu promovirati svoj razvoj i revitalizaciju kroz ojačanu saradnju, rekao je Xi, pozivajući obje strane da provedu postignuti konsenzus, "očuvaju teško stečeni pozitivan zamah, kalibriraju smjer, eliminiraju miješanje i promoviraju stabilan razvoj bilateralnih veza".

Kineski predsjednik je održao ceremoniju dobrodošlice i banket za američkog kolegu, a njih dvojica su u četvrtak razgovarali i posjetili historijski Hram neba.

Dvojica lidera su u petak učestvovala u ceremoniji pozdrava i fotografisanju, nakon čega je Xi ugostio Trumpa na čaju i radnom ručku.

Trump je napustio Peking nakon događaja.

Posjeta američkog predsjednika Kini dolazi usred sukoba na Bliskom istoku, koji je izazvao napad američkih i izraelskih snaga na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Putovanje je prvobitno bilo planirano za kraj marta, ali je odgođeno zbog rata u Iranu. Trump je sletio u Peking u srijedu navečer, po lokalnom vremenu.

Njegova posjeta prvi je put u devet godina da je jedan aktuelni američki predsjednik putovao u Kinu.



Trump je posljednji put posjetio Peking 2017. godine tokom prvog predsjedničkog mandata.