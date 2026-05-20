Kineski predsjednik ugostio ruskog kolegu, navodeći da je trenutna međunarodna situacija „složena i nestabilna“, uz uspon „unilateralne hegemonije“

Xi tokom susreta s Putinom: Kina i Rusija trebaju izgraditi „pravedan i pravičan“ sistem globalnog upravljanja Kineski predsjednik ugostio ruskog kolegu, navodeći da je trenutna međunarodna situacija „složena i nestabilna“, uz uspon „unilateralne hegemonije“

Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je u srijedu na „dugoročnu stratešku“ saradnju s Rusijom kako bi se pomoglo u izgradnji „pravednijeg i pravičnijeg“ sistema globalnog upravljanja, tokom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu.

Trenutna međunarodna situacija je „složena i nestabilna“, uz uspon „unilateralne hegemonije“, ali mir, razvoj i saradnja ostaju preovlađujuća globalna težnja, rekao je Xi u svom uvodnom obraćanju u Velikoj dvorani naroda, ceremonijalnom državnom zdanju Kine, prenosi državna novinska agencija Xinhua.

Xi je također pozvao na kvalitetniju kinesko-rusku sveobuhvatnu stratešku koordinaciju kako bi se unaprijedio razvoj obiju zemalja.

Odnosi Kine i Rusije stalno se produbljuju kroz rastuće političko povjerenje i stratešku saradnju, proširene veze u različitim sektorima, te kroz zajedničke napore na očuvanju međunarodne pravičnosti i pravde, kazao je on.

Putin je u utorak započeo dvodnevnu posjetu Kini, samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump završio trodnevno putovanje tokom kojeg je održao samit i razgovore sa Xijem.

Ovo putovanje se poklapa s 25. godišnjicom Ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji između dvije zemlje. Kinesko-ruski ugovor o prijateljstvu potpisali su 2001. godine tadašnji kineski predsjednik Jiang Zemin i Putin.

Ovaj ugovor je također produžen u srijedu.