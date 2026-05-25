Xi se sastao s pakistanskim premijerom dok Islamabad nastavlja diplomatske napore oko sukoba u Iranu - Sharif boravi u četverodnevnoj zvaničnoj posjeti Kini, a ranije tokom dana dočekao ga je kineski premijer Li Qiang u Velikoj dvorani naroda

Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se u ponedjeljak u Pekingu s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom, dok Pakistan nastavlja diplomatske napore s ciljem okončanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, prenijeli su kineski državni mediji.

Posjeta dolazi u trenutku kada Kina i Pakistan ove godine obilježavaju 75. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa.

Ranije u ponedjeljak, Sharif je razgovarao s Lijem i izjavio da se napori za okončanje sukoba između SAD-a i Irana „kreću u pravom smjeru“.