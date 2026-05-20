Xi s Putinom: Veze između Rusije i Kine su „u skladu sa zahtjevima vremena“

Saadet Gökce
20 Maj 2026•Ažuriranje: 20 Maj 2026
Veze između Rusije i Kine su „u skladu sa zahtjevima vremena“, izjavio je u srijedu kineski predsjednik Xi Jinping na zajedničkoj konferenciji s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, prenosi Anadolu.
„Kreirat ćemo se naprijed stabilno, samouvjereno i neumoljivo, dostižući nove velike visine“, rekao je Xi nakon razgovora s Putinom u Velikoj dvorani naroda, ceremonijalnom državnom zdanju Kine.
Putin je u utorak započeo dvodnevnu posjetu Kini, samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump završio trodnevno putovanje tokom kojeg je održao samit i razgovore sa Xijem.
„Bilateralni odnosi osvajaju nove visine i trenutno su na historijskom vrhuncu sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije u novoj eri“, kazao je Xi, naglašavajući veze između Kine i Rusije kao „primjer novog tipa odnosa između dvije velike sile“.
Xi je također svoje bilateralne razgovore s Putinom nazvao „prijateljskim i produktivnim“.
Pozvao je na napore u pravcu negovanja međusobnog političkog povjerenja i jačanja njihovog strateškog partnerstva, promovisanja visokokvalitetne saradnje i interakcije, podsticanja visokokvalitetne komunikacije i saradnje, te teženja ka razvoju i prosperitetu.
Također je pozvao na snažniju saradnju u oblastima trgovine, energetike, digitalne ekonomije, vještačke inteligencije i tehnoloških inovacija, kao i na visokokvalitetnu međunarodnu saradnju u cilju reforme i poboljšanja globalnog upravljanja.
„Rusko-kinesko prijateljstvo nalazi sve veću podršku među mladima, a naše nacije postaju bliskije i bolje se razumiju“, rekao je Xi, ističući snažne veze u kulturnim i humanitarnim oblastima, uključujući turizam, obrazovanje i sport.
Dvije strane potpisale su nekoliko dokumenata, uključujući sporazume o bilateralnoj saradnji, zajedničku izjavu o multipolarnom svjetskom poretku i „novom tipu“ međunarodnih odnosa, kao i još jednu izjavu o dubljoj strateškoj koordinaciji i prijateljskoj saradnji između Rusije i Kine.