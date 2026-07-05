Xi poručio da Kina želi dugoročan i stabilan razvoj odnosa sa Sjevernom Korejom Predsjednik Kine odgovorio na čestitku Kim Jong-una povodom 105. godišnjice osnivanja Komunističke partije Kine

Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da je spreman zajedno sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom usmjeravati bilateralne odnose ka dugoročnom i stabilnom razvoju, prenijeli su u nedjelju državni mediji Sjeverne Koreje.

Xi je to poručio u odgovoru na čestitku koju mu je Kim uputio povodom 105. godišnjice osnivanja Komunističke partije Kine (KPK), javila je Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

Zahvaljujući Kimu na, kako je naveo, iskrenoj čestitki, kineski predsjednik istakao je da su Radnička partija Koreje i Komunistička partija Kine vladajuće marksističke partije.

"Spreman sam da zajedno vodimo odnose Kine i Demokratske Narodne Republike Koreje ka dugoročnom, zdravom i stabilnom razvoju, te na taj način unaprijedimo stabilan i dugoročan razvoj socijalističke stvari naših dviju zemalja", navodi se u Xiovoj poruci.

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK) zvanični je naziv Sjeverne Koreje.

Xi je u junu boravio u dvodnevnoj državnoj posjeti Pjongjangu, što je bila njegova prva posjeta Sjevernoj Koreji nakon sedam godina.

Kina i Sjeverna Koreja ove godine obilježavaju 65. godišnjicu Sporazuma o prijateljstvu, saradnji i međusobnoj pomoći, koji je potpisan 11. jula.