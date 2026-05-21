Xi Jinping ugostit će pakistanskog premijera: Peking jača diplomatsku ulogu u regionalnim krizama Pakistanski premijer Sharif posjetit će Kinu od 23. do 26. maja

Kineski predsjednik Xi Jinping ugostit će pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, rekao je u četvrtak glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, dok je Peking potvrdio podršku posredovanju Islamabada između SAD-a i Irana, javlja Anadolu.

Sharif će posjetiti Kinu od subote do utorka, a posjetom će biti obilježena i 75. godišnjicu diplomatskih odnosa između dvije zemlje.

Tokom posjete, Xi i kineski premijer Li Qiang će se sastati i razgovarati s njim, rekao je novinarima u Pekingu glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.

"Lideri dvije zemlje će imati detaljne razmjene o odnosima Kine i Pakistana i pitanjima od obostranog interesa kako bi zacrtali kurs za bilateralne veze u novim okolnostima", rekao je.

Kina podržava Pakistan u igranju "pravedne i uravnotežene" posredničke uloge u naporima za promociju mirovnih pregovora i prekida vatre u sukobu, rekao je Guo.

Sharifovo putovanje dolazi nakon što je Xi ovog mjeseca ugostio američkog predsjednika Donalda Trumpa, kao i ruskog kolegu Vladimira Putina.

Načelnik pakistanske vojske, general Asim Munir je u posjeti Teheranu na sastancima s iranskim rukovodstvom ove sedmice, prije nego što Sharif odleti u Peking.

Intenzivne diplomatske aktivnosti s Pekingom odvijaju se u vrijeme kada je primirje između SAD-a i Irana, koje je posredovao Pakistan, i dalje na snazi, dok Islamabad nastavlja svoju ulogu posrednika između dvije strane u sukobu.

Izrael i SAD su počeli rat 28. februara, pogodivši Teheran, ubivši više od 3.300 ljudi i raselivši hiljade ljudi unutar Irana.

Sharif će prisustvovati i događajima vezanim za 75. godišnjicu diplomatskih odnosa i posjetiti provinciju Zhejiang.

U četvrtak su Xi i pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari razmijenili čestitke povodom godišnjice.

"Kina i Pakistan su dobri prijatelji i strateški partneri za saradnju u svim vremenskim uslovima", rekao je Guo.

"Dvije strane održavaju blisku komunikaciju i koordinaciju o glavnim pitanjima i pomažu u zaštiti zajedničkih interesa i unapređenju mira, stabilnosti i razvoja u regiji", rekao je Guo, izražavajući nadu da će obje strane "nastaviti ovo tradicionalno prijateljstvo" i produbiti saradnju.

Kina i Pakistan imaju Kinesko-pakistanski ekonomski koridor, vodeći projekat inicijative Pojas i put koji obuhvata puteve, elektrane i željezničke veze koje povezuju zapadnu kinesku regiju Xinjiang s lukom Gwadar u jugozapadnom Pakistanu.

Kina i Pakistan zabilježili su bilateralni obim trgovine od 23,1 milijarde dolara (21,25 milijardi eura) u 2024. godini.