Xi i Trump složili se o jačanju komunikacije i koordinacije usred rata s Iranom Kineski i američki predsjednici postigli su "važne zajedničke dogovore o pravilnom rješavanju međusobnih problema", kaže kinesko Ministarstvo vanjskih poslova

Kineski predsjednik Xi Jinping i njegov američki kolega Donald Trump dogovorili su se o jačanju komunikacije i koordinacije o međunarodnim i regionalnim pitanjima usred rata s Iranom, saopštila je Kina u petak.

Dvojica lidera održali su "dubinsku razmjenu mišljenja" o važnim pitanjima koja se tiču ​​obje zemlje i svijeta i postigli niz "novih zajedničkih dogovora", rekao je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova, prema saopštenju.



Trump je u prvoj posjeti američkog predsjednika Kini od 2017. godine.

Xi i Trump su se sastali i prošle godine na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Busanu, Južna Koreja.

Kineski predsjednik je održao ceremoniju dobrodošlice i banket za svog američkog kolegu, a njih dvojica su u četvrtak razgovarali i posjetili Nebeski hram.

Složili su se oko "nove vizije izgradnje konstruktivnog odnosa Kine i SAD-a strateške stabilnosti kako bi se pružile strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne tri godine i dalje, promovirao stabilan, zdrav i održiv razvoj odnosa Kine i SAD-a i donijelo više mira, prosperiteta i napretka svijetu", rekao je glasnogovornik.

Trump i Xi su postigli "važne zajedničke dogovore o pravilnom rješavanju međusobnih problema", rekao je glasnogovornik.

Interakcije između dva predsjednika ojačale su "međusobno razumijevanje, produbile međusobno povjerenje, unaprijedile praktičnu saradnju, povećale koristi za narod obje zemlje i unijele prijeko potrebnu stabilnost i sigurnost u svijet", dodao je glasnogovornik.

U četvrtak je Trump tvrdio da mu je Xi rekao da Peking neće dati vojnu opremu Iranu i izrazio podršku za održavanje otvorenim Hormuškog moreuza.

"Rekao je da neće dati vojnu opremu. To je velika izjava", rekao je.

Dvojica lidera su u petak učestvovala u ceremoniji pozdrava i fotografisanju u znak prijateljstva, nakon čega je Xi ugostio Trumpa na bilateralnom čaju i radnom ručku.

Trump bi trebao napustiti Peking nakon događaja.

Posjeta američkog predsjednika Kini dolazi usred sukoba na Bliskom istoku, koji je izazvao napad američkih i izraelskih snaga na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Trenutno je na snazi ​​neograničeno primirje.