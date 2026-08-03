Ruska kompanija navodi da je cilj nove mjere spriječiti snimanje i širenje fotografija i videosnimaka nakon napada na logističke centre

Wildberries zabranio korištenje pametnih telefona u skladištima nakon napada ukrajinskih napada dronovima Ruska kompanija navodi da je cilj nove mjere spriječiti snimanje i širenje fotografija i videosnimaka nakon napada na logističke centre

Najveći ruski internetski trgovac Wildberries od ponedjeljka je zabranio korištenje pametnih telefona u svojim skladištima širom Rusije, nakon serije napada ukrajinskih dronova na logističke centre kompanije.

Ruski portal "Forpost", pozivajući se na interne dokumente kompanije, objavio je da su nova pravila zaposlenima dostavljena 31. jula, a da su na snagu stupila 3. augusta.

Prema tim pravilima, zaposlenima je zabranjeno fotografisanje i snimanje videosadržaja tokom zračnih uzbuna, uz obrazloženje da bi takvi snimci mogli otkriti položaje ruskih sistema protivzračne odbrane, predstavljati kršenje ruskih zakona te dovesti do prekršajne ili, u pojedinim slučajevima, krivične odgovornosti.

Umjesto pametnih telefona, radnicima će biti dozvoljeno da koriste obične mobilne telefone bez kamere kako bi mogli ostati u kontaktu s članovima porodice, uz poštivanje novih sigurnosnih pravila.

Kompanija Wildberries potvrdila je za "Forpost" da je uvela navedene mjere, navodeći da je njihov cilj spriječiti zaposlenike da snimaju i distribuiraju fotografije i videosnimke posljedica napada dronovima.

Logistički centri Wildberriesa od sredine jula više puta su bili meta napada dronovima. U prvim napadima poginulo je nekoliko osoba, dok je više desetina povrijeđeno.

Prošle sedmice potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak naložio je nadležnim institucijama da pripreme mjere pomoći prodavačima čija je roba oštećena u napadima na logističke centre Wildberriesa.

Ruske vlasti u međuvremenu su pojačale mjere protiv objavljivanja snimaka posljedica napada dronovima. Tako je policija u Sankt Peterburgu novčano kaznila jednog stanovnika zbog objavljivanja videosnimka napada dronom na skladište kompanije Wildberries.