Novi logistički centri u Almatiju i Astani trebali bi biti pušteni u rad u prvom kvartalu 2027. godine

Wildberries gradi 260.000 kvadratnih metara skladišnog prostora u Kazahstanu Novi logistički centri u Almatiju i Astani trebali bi biti pušteni u rad u prvom kvartalu 2027. godine

Ruska kompanija za elektronsku trgovinu Wildberries gradi nove skladišne kapacitete u glavnom gradu Kazahstana Astani i najvećem gradu Almatiju, izjavio je u utorak kazahstanski ministar trgovine i integracija Arman Shakkalijev.

Govoreći na konferenciji za novinare u Astani, Shakkalijev je rekao da se očekuje da će novi logistički centri biti pušteni u rad u prvom kvartalu 2027. godine.

"Prema informacijama kojima raspolažemo, trenutno je u zakupu oko 46.000 kvadratnih metara skladišnog prostora. Kompanija istovremeno izvodi građevinske radove na oko 160.000 kvadratnih metara u Almatiju i 100.000 kvadratnih metara u Astani", kazao je ministar.

Dodao je da izgradnja skladišnih kapaciteta Wildberriesa u Kazahstanu traje već nekoliko godina.

Prema njegovim riječima, planirani logistički centri dio su strategije širenja kompanije na kazahstanskom tržištu.