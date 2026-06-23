Agencija traži 115 miliona dolara za suzbijanje širenja, jer se centri za liječenje suočavaju s rastućim pritiskom

WHO: Više od 1.000 slučajeva ebole u Kongu za samo mjesec dana Agencija traži 115 miliona dolara za suzbijanje širenja, jer se centri za liječenje suočavaju s rastućim pritiskom

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 1.000 u prvom mjesecu od izbijanja epidemije, što je čini najvećom epidemijom ebole u historiji zemlje u toj fazi širenja bolesti, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), javlja Anadolu.



Do ponedjeljka je u Kongu zabilježeno 1.048 potvrđenih slučajeva, uključujući 267 smrtnih slučajeva, prema podacima Ministarstva zdravstva zemlje, rekao je Abdi Mahamud, direktor WHO-a za operacije hitnog reagovanja u zdravstvu.

"Od kada sam vas posljednji put informisao 9. juna iz Bunije, epidemija se nastavlja širiti", rekao je Mahamud.

Nakon jednomjesečne misije u Kongu, Mahamud je rekao da se obrasci prenosa razlikuju u pogođenim zdravstvenim zonama, pri čemu neka područja bilježe stabilne trendove, dok druga bilježe nagli porast broja slučajeva.

Rekao je da se odgovor širi kako bi se uskladio s rastućom epidemijom. Kapacitet liječenja povećao se sa samo nekoliko kreveta na više od 500 kreveta u 19 zdravstvenih centara u protekle dvije sedmice.

U međuvremenu, kapacitet laboratorijskog testiranja također je dramatično porastao, sa 30 testova dnevno prošlog mjeseca na više od 2.000 dnevno kroz osam decentraliziranih laboratorija u provincijama Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu.

Međutim, Mahamud je upozorio da su centri za liječenje pod opterećenjem, s 84 posto ​​raspoloživih kreveta trenutno popunjeno.

Nazivajući epidemiju "izazovnom i složenom", rekao je da WHO apeluje za 115 miliona dolara (98,9 miliona eura) kako bi se usporilo i konačno zaustavilo prenošenje.

Također je napomenuo da je susjedna Uganda prijavila 20. potvrđeni slučaj ebole povezan s trenutnom epidemijom u Kongu.