WHO upozorava da globalni napredak u zdravstvu usporava, dok nejednakosti rastu Agencija UN-a objavila je da zastoji u univerzalnom zdravstvenom osiguranju, malarija i zdravlje majki ugrožavaju razvojne ciljeve za 2030. godinu

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je u srijedu da globalni napredak u zdravstvu gubi zamah, s rastućim nejednakostima i sve većim pritiscima koji prijete da ponište napredak postignut u protekloj deceniji, javlja Anadolu.

U nedavno objavljenom izvještaju o Svjetskoj zdravstvenoj statistici za 2026. godinu, WHO je objavio da svijet nije na putu da ispuni nijedan od Ciljeva održivog razvoja (SDG) povezanih sa zdravljem do 2030. godine, uprkos poboljšanjima u nekoliko ključnih oblasti, uključujući prevenciju HIV-a, pristup sanitarnim uslovima i zanemarene tropske bolesti.

Izvještaj je pokazao da su nove HIV infekcije opale za 40 posto između 2010. i 2024. godine, dok je broj ljudi kojima je potrebno liječenje ili intervencije za zanemarene tropske bolesti opao za 36 posto. Konzumacija duhana i alkohola također je globalno smanjena od 2010. godine.

WHO je objavio da se pristup osnovnim uslugama brzo proširio u posljednjoj deceniji, pri čemu je skoro milijarda dodatnih ljudi dobila pristup sigurno upravljanoj vodi za piće između 2015. i 2024. godine. U istom periodu, 1,2 milijarde ljudi više dobilo je pristup sanitarnim uslugama, 1,6 milijardi osnovnoj higijeni, a 1,4 milijarde čistim sredstvima za kuhanje.

Regionalni napredak je također varirao, pri čemu je afrička regija WHO-a zabilježila oštriji pad slučajeva HIV-a i tuberkuloze od globalnog prosjeka, dok su zemlje u jugoistočnoj Aziji i dalje na putu da ispune ciljeve smanjenja malarije za 2025. godinu.

- Znakovi upozorenja rastu -

Uprkos tim dobicima, agencija je navela da napredak ostaje neravnomjeran i krhak.

Globalna incidencija malarije porasla je za 8,5 posto od 2015. godine, dok anemija i dalje pogađa skoro trećinu žena u reproduktivnoj dobi, uz malo poboljšanja u posljednjoj deceniji.

Izvještaj je ukazao na rastuću stopu prekomjerne težine kod djece, koja je dostigla 5,5 posto među djecom mlađom od pet godina u 2024. godini, uz stalno nasilje nad ženama širom svijeta.

"Ovi podaci govore priču i o napretku i o stalnoj nejednakosti, pri čemu su mnogim ljudima – posebno ženama, djeci i onima u nedovoljno opsluženim zajednicama – i dalje uskraćeni osnovni uslovi za zdrav život", rekao je generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO je saopćila da se napredak ka univerzalnom zdravstvenom osiguranju znatno usporio, napominjući da se svaka četvrta osoba u svijetu suočava sa finansijskim poteškoćama povezanim sa troškovima zdravstvene zaštite. Oko 1,6 milijardi ljudi živjelo je u siromaštvu ili je gurnuto u siromaštvo zbog medicinskih troškova koje je plaćala sama u 2022. godini.

U izvještaju je naglašen trajni uticaj pandemije COVID-19, za koju WHO procjenjuje da je doprinijela 22,1 milionu dodatnih smrtnih slučajeva između 2020. i 2023. godine, uključujući indirektne smrtne slučajeve.

Istovremeno, agencija je upozorila da slabi sistemi zdravstvenih podataka i dalje ometaju globalne napore praćenja. Krajem 2025. godine, samo 18 posto zemalja je prijavljivalo podatke o smrtnosti WHO-a u roku od jedne godine, što je ograničavalo mogućnost praćenja zdravstvenih trendova i efikasnog reagovanja na krize.