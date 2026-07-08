U novom izvještaju ističe se sve veće nejednakosti u pristupu prevenciji i liječenju, te pozivaju na pristup usmjeren na ljude

WHO upozorava: Broj oboljelih od raka mogao bi se gotovo udvostručiti do 2050. godine U novom izvještaju ističe se sve veće nejednakosti u pristupu prevenciji i liječenju, te pozivaju na pristup usmjeren na ljude

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je u srijedu da bi godišnji globalni slučajevi raka mogli porasti na gotovo 35 miliona do 2050. godine, osim ako vlade ne poduzmu hitne mjere za jačanje prevencije, proširenje pristupa njezi i rješavanje sve većih nejednakosti, javlja Anadolu.

Upozorenje je objavljeno u Izvještaju WHO-a o globalnom stanju raka za 2026. godinu, koji je sačinjen zajedno s Međunarodnom agencijom za istraživanje raka, a u kojem se navodi da rak ostaje drugi vodeći uzrok smrti u svijetu nakon kardiovaskularnih bolesti, s procijenjenih 20,6 miliona novih slučajeva i gotovo deset miliona smrtnih slučajeva svake godine.

"Rak je duboko lična bolest koja pogađa gotovo sve nas. Ali hoće li osoba preživjeti rak nikada ne bi trebalo ovisiti o tome gdje je rođena ili koliko zarađuje", rekao je generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus u izvještaju.

"Nejednakosti dokumentovane u ovom izvještaju nisu neizbježne, one su posljedica izbora i mogu se preokrenuti snažnijom i ujedinjenom akcijom", dodao je.

U izvještaju su otkrivene velike razlike u njezi oboljelih od raka, napominjući da 87 posto žena kojima je dijagnosticiran rak dojke preživi najmanje pet godina u zemljama s visokim prihodima u poređenju s oko 42 posto u zemljama s niskim prihodima. Također se navodi da manje od jedne trećine zemalja uključuje njegu oboljelih od raka u svoje pakete univerzalnog zdravstvenog osiguranja.

Prvo globalno istraživanje WHO-a o ljudima pogođenim rakom pokazalo je da najmanje 45 posto njih doživljava finansijske poteškoće, više od polovine prijavljuje probleme s mentalnim zdravljem, a gotovo svi njegovatelji suočavaju se s pritiskom, uključujući neplaćene obaveze njege i socijalnu izolaciju.

U izvještaju se navodi da su gotovo četiri od deset slučajeva raka povezana sa faktorima rizika koji se mogu spriječiti, uključujući upotrebu duhana i alkohola, gojaznost, fizičku neaktivnost, infekcije i zagađenje zraka.

"Iako vidimo smanjenje nekih stopa obolijevanja od raka u zemljama koje su implementirale preventivne politike, napredak je bio previše spor", rekla je Elisabete Weiderpass, direktorica Međunarodne agencije za istraživanje raka WHO-a, upozoravajući da rastuća pretilost, nezdrava prehrana i zagađenje zraka mijenjaju globalni teret raka.

WHO je pozvao na pristup kontroli raka usmjeren na ljude, pozivajući vlade da integriraju njegu oboljelih od raka u univerzalno zdravstveno osiguranje, ojačaju socijalnu zaštitu i poboljšaju jednak pristup prevenciji, dijagnozi i liječenju.