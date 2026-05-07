WHO saopćio da se ne očekuje velika epidemija zbog pojave hantavirusa na kruzeru Zdravstvena agencija navodi da se hantavirus razlikuje od COVID-19, dok rizik za javnost i Kanarska ostrva ostaje nizak dok brod plovi prema Španiji

Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je u četvrtak da se ne očekuje da će izbijanje hantavirusa povezano s kruzerom prerasti u veliku epidemiju, naglašavajući da je situacija drugačija od pandemije COVID-19.

"Radi se o specifičnom, ograničenom okruženju u kojem ljudi ostvaruju dugotrajan blizak kontakt", rekao je Abdirahman Mahamud, direktor WHO-a za operacije upozoravanja i odgovora na zdravstvene vanredne situacije, obraćajući se novinarima u Ženeva.

"Ne očekujemo veliku epidemiju s obzirom na iskustvo naših država članica i mjere koje su poduzele", rekao je.



"Vjerujemo da ovo neće dovesti do daljnjih lanaca prenosa."

Zvaničnici WHO-a na konferenciji za novinare rekli su da je do sada potvrđeno pet slučajeva povezanih s virusom andes, sojem hantavirusa koji se u rijetkim slučajevima može prenositi među ljudima tokom bliskog i dugotrajnog kontakta.

Mahamud je rekao da potvrđeni slučajevi trebaju ostati u izolaciji, dok osobe koje su bile izložene virusu trebaju biti pod aktivnim nadzorom do 42 dana, iako se provedba mjera može razlikovati od zemlje do zemlje.

Naveo je da neke države mogu koristiti institucionalni karantin, dok se druge mogu oslanjati na svakodnevno zdravstveno praćenje koje provode zdravstveni radnici.

Maria Van Kerkhove, direktorica WHO-a za pripravnost i prevenciju epidemija i pandemija, naglasila je da se situacija značajno razlikuje od pandemije COVID-19.

"Ovo nije SARS-CoV-2. Ovo nije početak pandemije COVID-a", rekla je.

"Ne širi se na isti način kao koronavirusi", dodala je, napominjući da se većina hantavirusa prenosi preko glodara, njihove pljuvačke, urina ili izmeta, dok je prijenos među ljudima neuobičajen.

Generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da je organizacija obavijestila 12 zemalja čiji su državljani ranije iskrcani na Svetu Helenu: Kanada, Danska, Njemačka, Nizozemska, Novi Zeland, Sveti Kristofor i Nevis, Singapur, Švedska, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države.

Tedros je rekao da su prva dva potvrđena slučaja putovala kroz Argentina, Čile i Urugvaj prije ukrcavanja na brod, uključujući posjete lokacijama za posmatranje ptica gdje su prisutni pacovi za koje se zna da prenose virus andes.

Brod trenutno plovi prema Kanarska ostrva, a WHO navodi da ukupni rizik za javno zdravlje, kao i rizik za ostrva, ostaje nizak.