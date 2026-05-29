WHO očekuje više oporavaka nakon što je prvi izliječeni pacijent otpušten iz bolnice u Kongu Prema UN-ovoj organizaciji, stopa smrtnosti u aktuelnom izbijanju iznosi 24,6 posto među potvrđenim slučajevima

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) saopćila je u petak da očekuje više oporavaka među pacijentima zaraženim ebolom u Demokratskoj Republici Kongo, nakon što je prvi potvrđeni preživjeli otpušten iz bolnice.

“Očekujemo da će se oporaviti još pacijenata“, izjavila je Anais Legand iz Tima WHO-a za visokorizične patogene u Ženevi.

Pacijent, koji je otpušten u četvrtak nakon dva uzastopna negativna testa, prvi je u ovom aktuelnom izbijanju bolesti koji se u potpunosti oporavio nakon prijema u centar za liječenje ebole, navela je Legand.

“Možemo podržati zajednice da rano prepoznaju simptome, da dobiju ranu dijagnozu kako bi mogli primiti potrebnu razinu njege“, dodala je.

Oporavak dolazi u trenutku dok zdravstvene vlasti i dalje pokušavaju suzbiti soj ebole za koji trenutno ne postoji odobren tretman niti vakcina.

Legand je navela da su ranija izbijanja uzrokovana sojem Bundibugyo imala stopu smrtnosti između 30 i 50 posto, dok se u ovom trenutnom izbijanju bilježi niža stopa smrtnosti.

Prema podacima WHO-a, stopa smrtnosti iznosi oko 24,6 posto među potvrđenim slučajevima i između 22 i 25 posto među sumnjivim slučajevima.

Do četvrtka su zdravstvene vlasti Konga prijavile 125 potvrđenih slučajeva, uključujući 17 smrtnih ishoda, u provincijama Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu.

Još 906 sumnjivih slučajeva, uključujući 223 smrtna ishoda, nalazi se pod istragom.

Također je potvrđeno 16 slučajeva među zdravstvenim radnicima.

Izbijanje se proširilo i na susjednu Ugandu, koja je do srijede prijavila sedam potvrđenih slučajeva, uključujući jedan smrtni ishod. WHO je naveo da su svi slučajevi u Ugandi epidemiološki povezani i da nije zabilježen prijenos u zajednici.

Legand je kazala da WHO i nezavisni stručnjaci procjenjuju više opcija za liječenje i vakcine protiv soja Bundibugyo.

Među terapijama koje se razmatraju su tretmani monoklonskim antitijelima i antivirusni lijek remdesivir, uključujući i moguće kombinovane terapije.

Za prevenciju je kao najperspektivniji kandidat izdvojena jednodozna vakcina rVSV Bundibugyo, koju razvija International AIDS Vaccine Initiative, navodi WHO.

Drugi kandidat, ChAdOx1 Bundibugyo, koji razvijaju Univerzitet Oxford i Institut Serum iz Indije, mogao bi biti spreman za procjenu efikasnosti u narednim mjesecima.

WHO je također saopćio da se već licencirana vakcina protiv ebole Ervebo ne treba koristiti izvan istraživačkih okvira, jer dokazi o njenoj efikasnosti protiv soja Bundibugyo i dalje ostaju ograničeni.