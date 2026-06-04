Djeca mlađa od pet godina čine gotovo trećinu slučajeva bolesti koje se prenose hranom, uprkos tome što čine samo devet posto svjetske populacije

WHO: Kontaminirana hrana uzrokuje 866 miliona oboljenja i 1,5 miliona smrtnih slučajeva godišnje Djeca mlađa od pet godina čine gotovo trećinu slučajeva bolesti koje se prenose hranom, uprkos tome što čine samo devet posto svjetske populacije

Nesigurna i kontaminirana hrana svake godine uzrokuje oko 866 miliona slučajeva oboljenja i 1,5 miliona smrtnih slučajeva širom svijeta, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), ističući da su djeca mlađa od pet godina među najugroženijima i da čine gotovo trećinu svih bolesti koje se prenose hranom, javlja Anadolu.

Nove procjene WHO pokazuju da su djeca mlađa od pet godina gotovo tri puta sklonija oboljevanju od kontaminirane hrane nego starija djeca i odrasli. Iako predstavljaju samo devet posto svjetske populacije, oni čine gotovo trećinu svih slučajeva bolesti koje se prenose hranom, prema najnovijem izvještaju agencije.

U izvještaju se navodi da se mnoge bolesti i smrti mogu spriječiti poboljšanom vodom, sanitacijom i higijenom, sigurnijim prehrambenim praksama i boljim pristupom zdravstvenoj zaštiti.

"Sigurnost hrane nije apstraktno pitanje – ono se tiče svakog obroka, svake porodice, svakog dana", rekao je generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dok su biološke opasnosti poput bakterija, virusa i parazita uzrokovale veliku većinu bolesti koje se prenose hranom, hemijska kontaminacija činila je nesrazmjeran udio smrtnih slučajeva.

Prema WHO-u, hemijske opasnosti bile su odgovorne za 73 posto smrtnih slučajeva povezanih s hranom u 2021. godini.

Samo neorganski arsen i olovo povezani su s više od milion smrtnih slučajeva, uglavnom zato što povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti i raka.

U izvještaju su istakli ekonomski utjecaj nesigurne hrane, procjenjujući da su bolesti koje se prenose hranom rezultirale gubitkom produktivnosti od 310 milijardi dolara (264 milijarde eura) u 2021. godini. Kada se prilagodi razlikama u troškovima života, ta brojka raste na 647 milijardi dolara (550 milijardi eura).

Velike regionalne razlike i dalje postoje, pri čemu Afrika i jugoistočna Azija čine gotovo tri četvrtine svih bolesti koje se prenose hranom i 60 posto smrtnih slučajeva širom svijeta, navodi se u izvještaju.

WHO je upozorio da klimatske promjene, otpornost na antimikrobne lijekove i nejednakosti u prehrambenim sistemima pogoršavaju rizike i pozvala vlade da ojačaju nadzor, preventivne mjere i propise o sigurnosti hrane.