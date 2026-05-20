WHO: Epidemija ebole u Kongu i Ugandi nosi visok rizik za regiju

Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila 51 slučaj ebole u Kongu i 2 u Ugandi nakon proglašenja međunarodne zdravstvene vanredne situacije

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je u srijedu da epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi predstavlja visok rizik na nacionalnom i regionalnom nivou, ali da je taj rizik i dalje nizak na globalnom nivou, javlja Anadolu.

Govoreći na brifingu za medije, Ghebreyesus je rekao da je WHO ranije ove sedmice proglasila javnozdravstvenu vanrednu situaciju od međunarodnog značaja (PHEIC) zbog ove epidemije.

„WHO procjenjuje rizik od epidemije kao visok na nacionalnom i regionalnom nivou, a kao nizak na globalnom nivou“, kazao je on.

Ghebreyesus je napomenuo da je ovo prvi put da je jedan generalni direktor WHO-a proglasio PHEIC prije sazivanja hitnog komiteta prema Međunarodnim zdravstvenim pravilima.

Odluka je donesena nakon konsultacija s ministrima zdravstva Konga i Ugande i imala je za cilj mobilizaciju hitne međunarodne akcije, rekao je on.

Prema podacima WHO-a, u Kongu je do sada potvrđen 51 slučaj ebole, posebno u provincijama Ituri i Sjeverni Kivu, uključujući gradove Bunia i Goma.

Uganda je također prijavila dva potvrđena slučaja u glavnom gradu Kampali, uključujući jedan smrtni ishod, a radilo se o osobama koje su doputovale iz Konga.

Ghebreyesus je također rekao da je jedan američki državljanin koji radi u Kongu bio pozitivan na testu i da je prebačen u Njemačku.

Šef WHO-a je upozorio da je stvarni obim epidemije vjerovatno mnogo veći, navodeći blizu 600 sumnjivih slučajeva i 139 sumnjivih smrtnih ishoda.

„Očekujemo da će ti brojevi nastaviti rasti, s obzirom na period tokom kojeg je virus cirkulisao prije nego što je epidemija otkrivena“, rekao je on.

Ghebreyesus je naveo da nekoliko faktora povećava zabrinutost zbog daljeg širenja, uključujući infekcije među zdravstvenim radnicima, širenje transmisije u urbanim sredinama i značajno kretanje stanovništva u istočnom Kongu.

Također je istakao pogoršanje nesigurnosti u provinciji Ituri, gdje se sukob intenzivirao od kraja 2025. godine, a više od 100.000 ljudi je nedavno raseljeno.

„Ovo područje je također rudarska zona s visokim nivoom kretanja stanovništva, što povećava rizik od daljeg širenja“, kazao je on.

Tedros je rekao da je epidemija uzrokovana Bundibugyo sojem virusa ebole, za koji ne postoje odobrene vakcine niti tretmani liječenja.

Zahvalio je vlastima Ugande na odgađanju godišnje proslave Dana mučenika, koja bi mogla privući i do 2 miliona ljudi, a koja je odgođena zbog epidemije.

WHO je rasporedila osoblje, zalihe i hitna finansijska sredstva kako bi podržala napore u odgovoru na krizu, pri čemu je šef WHO-a odobrio dodatnih 3,4 miliona dolara iz fonda agencije za nepredviđene situacije, čime je ukupna podrška dostigla 3,9 miliona dolara.