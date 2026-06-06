David Rush navodno je stvorio lažnu operaciju "crne kutije" kako bi nagovorio vladine izvođače radova u oblasti odbrane da prebace milione za kupovinu zlata

Washington Post: Oficir CIA-e optužen za krađu zlata vrijednog 40 miliona dolara putem izmišljenog špijunskog programa David Rush navodno je stvorio lažnu operaciju "crne kutije" kako bi nagovorio vladine izvođače radova u oblasti odbrane da prebace milione za kupovinu zlata

Bivši oficir CIA-e uhapšen je zbog navodne krađe zlatnih poluga u vrijednosti od 40 miliona dolara (34,4 miliona eura) putem lažnog špijunskog programa kako bi prevario vladine izvođače radova u oblasti odbrane da finansiraju operaciju, prema izvještaju "Washington Posta" od petka, prenosi Anadolu.

David Rush je uhapšen prošlog mjeseca nakon što su vlasti u njegovoj kući pronašle 303 zlatne poluge koje je dobio navodno uspostavom onoga što se naziva špijunskim programom "crne kutije", što je "strogo klasificirani obavještajni program za najtajnije obavještajne operacije", rekli su za Post ljudi upoznati s istragom.

U izvještaju se navodi da je Rush koristio lažni špijunski program kao "kanal za usmjeravanje miliona dolara za svoju ličnu upotrebu" i angažovao je dvojicu kolega da mu pomognu u izvršenju lažne operacije, "efektivno ih kultivirajući kao možda nesvjesne saučesnike i sprečavajući ih da razgovaraju s drugima o tome".

"Nagovorio je jednog od njih da prebaci milione dolara u program putem vladinog ugovora koji je također bio lažan", rekli su izvori za Post i dodali:

"Sastavio je ugovor."

Rush, koji je radio u Direktoratu za nauku i tehnologiju CIA-e, optužen je za krađu javnog novca u vladinoj krivičnoj istrazi. Nije se izjasnio o optužbama, a na ročištu o pritvoru na saveznom sudu u petak u američkoj saveznoj državi Virginiji, sudija je presudio da će Rush ostati u zatvoru do sljedećeg ročišta, jer predstavlja značajan rizik od bijega.

Nakon Rushovog hapšenja, CIA je stavila nekoliko službenika agencije na dopust dok se istrage FBI-a i špijunskih agencija nastavljaju o lažnoj šemi, prema NBC Newsu.

Rushova sposobnost da osmisli tako veliki lažni program pod krinkom CIA-e navela je insajdere da dovode u pitanje provjeru ljudi koji rade u agenciji, prema Postu.

Šokantno otkriće šeme "crne kutije" ostavilo je zvaničnike s više pitanja nego odgovora, uključujući i "kako je Rush mogao samostalno stvoriti crnu kutiju za izmišljeni špijunski program bez odobrenja svojih nadređenih". Istražitelji također istražuju da li su dvojica kolega koje je Rush uključio u lažni program znala da je riječ o prevari.

Izvori upoznati s istragom rekli su Postu da je lažni program uključivao "kontinuitet vladinih" operacija ili programe za održavanje rada savezne vlade u slučaju nuklearnog rata, prirodnih katastrofa ili drugih katastrofa.

"Rush je očigledno koristio lažni program kontinuiteta vlade i ugovor kako bi nagovorio vladinog izvođača radova u oblasti odbrane da kupi velike količine zlata", rekao je jedan izvor.

Rush je uhapšen 18. maja nakon što je FBI izvršio raciju u njegovoj kući, a agenti su zaplijenili 303 zlatne poluge vrijedne otprilike 40 miliona dolara, dva miliona dolara (1,7 miliona eura) u gotovini i 35 luksuznih satova, prema vladinoj izjavi pod zakletvom.

Na saslušanju u petak, pomoćnik američkog državnog tužioca Gavin Tisdale rekao je sudiji da je Rush bio "majstor manipulator" koji je "lagao kolegama" o osnovnim činjenicama o svom porijeklu i "lagao komšijama" o tome da je radio kao pilot mornarice, o čemu je lagao i CIA-i kada je dobio svoju poziciju u agenciji.

Američki zastupnik Jim Himes, vodeći demokrat u Obavještajnom odboru Predstavničkog doma, bio je ogorčen nakon što je saznao za Rushovo hapšenje.

"Ovo je jednostavno zapanjujuće", rekao je Himes u saopćenju.

"Čuvanje zlatnih poluga i svežnjeva novca u kući nije baš vrhunska zanatska vještina. Sa stanovišta nadzora, kako se, dovraga, ovo dogodilo?"