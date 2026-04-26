Washington: Napadač bio gost u hotelu tokom večere dopisnika Bijele kuće Osumnjičeni je napao sigurnosni kontrolni punkt s više oružja, objavila je policija

Osumnjičeni napadač umiješan u pucnjavu tokom večere dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, u subotu navečer bio je gost u hotelu u kojem se događaj održao, saopćila je policija, javlja Anadolu.

Jeffrey Carroll, privremeni šef Metropolitanske policijske uprave, rekao je da vlasti još uvijek rade na utvrđivanju motiva i namjeravane mete osumnjičenog, napominjući da osoba ranije nije bila poznata policiji.

Carroll je rekao da je osumnjičeni napao sigurnosni kontrolni punkt naoružan sačmaricom, kao i pištoljem i više noževa.



Dodao je da osumnjičeni nije pogođen vatrenim oružjem i da je odveden u bolnicu na procjenu.

Rekao je da su snage policije osigurale hotelsku sobu povezanu s osumnjičenim i provode pretrage kako bi utvrdile njen sadržaj.

Zvaničnici vjeruju da je osoba djelovala sama, bez ikakvih drugih osumnjičenih koji su identifikovani u ovoj fazi, prema CBS Newsu.

Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump evakuisani su s godišnjeg događaja u hotelu Washington Hilton i nisu ozlijeđeni.

Trump je rekao da je jedna osoba u pritvoru nakon incidenta.



Opisao je osumnjičenog kao "vrlo bolesnu osobu" i "nasilnika" koji je napao Ustav SAD-a.

Među prisutnima bili su i potpredsjednik JD Vance, ministar odbrane Pete Hegseth i državni sekretar Marco Rubio.