Memorandum o razumijevanju "već potpisan" od strane Trumpa i Vancea s američke strane, te predsjednika parlamenta Ghalibafa s iranske strane, kaže visoki američki zvaničnik

Washington: Detalji sporazuma SAD-a i Irana bit će objavljeni u narednih 48 sati Memorandum o razumijevanju "već potpisan" od strane Trumpa i Vancea s američke strane, te predsjednika parlamenta Ghalibafa s iranske strane, kaže visoki američki zvaničnik

Svi detalji historijskog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bit će zvanično objavljeni u sljedećih 24 do 48 sati, potvrdio je visoki američki zvaničnik, prenosi Anadolu.

Prema njegovim riječima, ključni memorandum o razumijevanju, koji postavlja temelje za okončanje vojnog sukoba i stabilizaciju regije, već je formalno potpisan. Sa američke strane potpis na dokument stavili su predsjednik Donald Trump i potpredsjednik JD Vance, dok je s iranske strane memorandum potpisao predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf.

Zvaničnik je istakao da se Washington, nakon postizanja ovog dogovora, nada postepenom smanjenju broja američkih vojnih snaga raspoređenih u regiji Bliskog istoka. Ipak, naglasio je da će Sjedinjene Države postupati oprezno i da će povlačenje trupa zavisiti od razvoja situacije na terenu.

Američka administracija će, kako je naveo, prvo pričekati i praktično se uvjeriti da li će „Iranci u potpunosti ispuniti ono što obećaju“ u okviru potpisanih obaveza.