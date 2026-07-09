Proklamacije su uručene u prostorijama Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama nakon zvaničnog komemorativnog programa povodom 31. godišnjice genocida

Washington DC, Maryland i Connecticut proglasili 11. juli Danom sjećanja na genocid u Srebrenici Proklamacije su uručene u prostorijama Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama nakon zvaničnog komemorativnog programa povodom 31. godišnjice genocida

Vlasti Washingtona (District of Columbia) te američkih saveznih država Maryland i Connecticut donijele su proklamacije kojima se 11. juli proglašava Danom sjećanja na genocid u Srebrenici, potvrđujući institucionalnu podršku kulturi sjećanja i odavanju počasti žrtvama.

Proklamacije su uručene u prostorijama Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama nakon zvaničnog komemorativnog programa povodom 31. godišnjice genocida. Dokumenti su predati Emini Sinanović, preživjeloj žrtvi genocida i predstavnici Udruženja Majke Srebrenice, te Hasanu Hasanoviću iz Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, koji je također preživio genocid.

Proces osiguravanja i koordinacije proklamacija predvodilo je Vijeće za razmjenu Merilenda i Bosne i Hercegovine (MBHEC) u saradnji s američkim državnim i lokalnim institucijama, predstavnicima bh. zajednice u SAD-u i organizacijama preživjelih.

Proklamaciju Distrikta Kolumbija predstavila je Senija Mehmedović, dok je proklamaciju Marylanda uručio Selver Sulejmanović, oboje preživjeli genocida u Srebrenici. Proklamaciju Connecticuta predstavio je profesor David Pettigrew, na preporuku Udruženja preživjelih genocida u Srebrenici u toj saveznoj državi.

U tekstovima proklamacija ističe se obaveza očuvanja sjećanja na genocid, odavanje počasti žrtvama i podrška preživjelima, uključujući Majke Srebrenice, kao i važnost obrazovanja, istine i odgovornosti.

Uručenje dolazi u kontekstu odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom razmišljanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine. Za bh. zajednicu u SAD-u, ove proklamacije predstavljaju dodatno institucionalno priznanje sjećanju koje preživjeli i porodice žrtava njeguju decenijama.

Suosnivač MBHEC-a Adnan Hadrović zahvalio je vlastima Washingtona, Marylanda i Connecticuta, kao i partnerima i organizacijama koje su učestvovale u procesu. Istakao je da je značaj proklamacija u njihovom javnom karakteru, jer američke institucije jasno imenuju genocid u Srebrenici i uključuju sjećanje u građanski život svojih zajednica.

„Ove proklamacije su američki građanski čin sjećanja, u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Njima se odaje počast žrtvama, podržavaju preživjeli i Majke Srebrenice, te potvrđuje odgovornost prema istini i odbacivanju svakog pokušaja glorifikacije zločinaca“, rekao je Hadrović.

