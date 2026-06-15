Napredak je moguć kada se države opredijele za dijalog, partnerstvo i zajedničku posvećenost miru i sigurnosti, poručio je Tom Barrack

Washington cijeni podršku turskog predsjednika deeskalaciji u regiji Napredak je moguć kada se države opredijele za dijalog, partnerstvo i zajedničku posvećenost miru i sigurnosti, poručio je Tom Barrack

Američki ambasador u Turskoj Tom Barrack izjavio je u ponedjeljak da Washington cijeni podršku turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana diplomatskim naporima i deeskalaciji u regiji.

„Cijenimo podršku predsjednika Erdogana diplomatiji i regionalnoj deeskalaciji“, napisao je on na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

„Napredak je moguć kada se države opredijele za dijalog, partnerstvo i zajedničku posvećenost miru i sigurnosti“, dodao je, citirajući Erdoganovu objavu u kojoj pozdravlja nedavno najavljeni sporazum između SAD-a i Irana.

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je objavio da je sporazum s Iranom finaliziran te naveo da je odobrio ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade.

Turska je bila među zemljama koje su aktivno učestvovale u posredničkom procesu koji je predvodio Pakistan, a koji je rezultirao značajnim pomakom.