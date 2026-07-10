Wally Funk, najstarija žena koja je bila u svemiru, preminula u 88. godini Funk je život posvetila avijaciji, izgradivši pionirsku karijeru obilježenu brojnim revolucionarnim dostignućima

Wally Funk, najstarija žena koja je otišla u svemir i pionirka avijacije koja se dobrovoljno prijavila za NASA-in Program žena u svemiru 1961. godine, preminula je u 88. godini.

Prema riječima glasnogovornice grada Grapevinea Mone Quintanilla, Funk je preminula u srijedu navečer u svom domu u Grapevineu u saveznoj državi Teksas.

“Wally je bila voljena stanovnica Grapevinea čija su izvanredna dostignuća i velikodušan duh ostavili trajno naslijeđe“, navodi se u objavi na Facebooku.

“Grad Grapevine s ponosom odaje priznanje Wally Funk, čija je izvanredna karijera inspirisala generacije rušeći prepreke u avijaciji i istraživanju svemira. Funk i dalje služi kao globalni simbol odlučnosti, istrajnosti i izvrsnosti“,, navela je.

Rođena 1. februara 1939. godine, posvetila je život avijaciji, izgradivši pionirsku karijeru obilježenu brojnim historijskim dostignućima.

Sa samo 16 godina upisala je Stephens College u Columbiji, savezna država Missouri, gdje se pridružila ženskom letačkom klubu te škole. Prema podacima Muzeja letenja Lonestar u Houstonu, pilotsku dozvolu dobila je naredne godine.

Uprkos tome što su je aviokompanije odbijale čak i nakon što je dobila certifikat pilota zračnog transporta, Funk je ostala odlučna da uspije.

Kasnije je postala prva žena koja je obavljala dužnost letačkog inspektora pri Federalnoj upravi za avijaciju (FAA), a potom i prva žena istražiteljica pri Nacionalnom odboru za sigurnost saobraćaja (NTSB).

Najstarija žena koja je putovala u svemir postala je u 82. godini života, tokom leta s Jeffom Bezosom u julu 2021. godine.