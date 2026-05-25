Vučić u Pekingu: Nove kineske investicije najkasnije za mjesec dana, fokus na jug Srbije

PEKING (AA) - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi nove kineske investicije mogle da dođu u Srbiju već za mjesec dana i da se razgovaralo o tome kako da se osnaži jug Srbije, prenosi Anadolu.

"Mi imamo kontinuitet dobrih i odličnih odnosa, ali postoje stvari koje su nove. Govorili smo o tome kako da osnažimo jug Srbije. Tražio sam angažman pojedinih kineskih kompanija za Pčinjski okrug, za Vranje i Leskovac. Verujem da ćemo uskoro moći da obradujemo ljude. Kad kažem uskoro, ne za pet meseci, već najkasnije za mesec dana", rekao je Vučić srbijanskim medijima u Pekingu na pitanje u kom smjeru će ići dalja saradnja Srbije i Kine, objavio je Tanjug.

"Аli i o tome kako i na koji način da podižemo nivo bezbjednosti i odbrambene kapacitete jedne zemlje. Mi već dosta radimo sa njima i nastavićemo da radimo. Sa druge strane, počinjemo da razgovaramo i o visokim tehnologijama i njihovom transferu, o onome što čini savremeni svijet - o robotici i veštačkoj inteligenciji", kazao je Vučić i dodao da je zatražio da se Srbija uključi u lanac snabdijevanja čipovima.

Ističe da budući zajednički rad istraživačkih instituta predstavlja kvantni skok unaprijed kada je u pitanju međusobna saradnja.

"Naravno, dogovorili smo i češće konsultacije oko svih spoljnopolitičkih tema. Šta to znači? To znači da sam ja već večeras saznao mnoge stvari koje nemam gde drugo da čujem. Naravno da predsednik Xi zna mnogo više od mene posle poseta predsednika Trampa, posle posete predsednika Putina i premijera Pakistana", kazao je predsjednik Srbije.

Vučić je izjavio da je bio počastvovan i ponosan Ordenom prijateljstva kojim ga je predsjednik Kine Xi Jinping danas odlikovao i istakao da je orden zaslužila cijela Srbija zbog svog i hrabrog i poštenog držanja u savremenom svijetu.

"Stvarno jedan divan trenutak za mene, nezaboravan, i uvek ću biti zahvalan narodu Kine, predsedniku Xiju, i svim ljudima, svim mojim saradnicima, svima koji su mi pomogli da taj orden zavredim, da taj orden zaslužim", rekao je Vučić nakon sastanka sa kineskim predsjednikom i ceremonije potpisivanja sporazuma između dvije zemlje, a na pitanje novinara kako se osjećao kada mu je Xi uručio orden.

Na opasku da je izgledalo kao da će da zaplače, Vučić je odgovorio da je to onda vjerovatno tako.

"Predsednik Xi je naglasio na sastanku, bio je tu i Siniša Mali (ministar finansija) i bili su mnogi drugi, da se ovaj orden dodeljuje po veoma strogim procedurama. Oni su taj orden dali za 12 ljudi, ali ovo je tek drugi put, mislim da je samo predsedniku Putinu lično uručio predsednik Xi Jinping. Ja sam drugi gde je prisustvovao toj zasebnoj ceremoniji predsednik Xi", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije rekao je da je sretan zbog rezultata koji su ostvareni tokom sastanaka sa predsjednikom NR Kine Xi Jinpingom, izrazio uvjerenje da su širom otvorena vrata za uspješan nastavak saradnje i dodao da je stvoreno mnogo prilika za Srbiju, za nove poslove za građane Srbije.

Vučić je na kraju drugog dana višednevne posjete Kini tokom kojeg je sa predsjednikom Xijem razgovarao na sastanku u širem formatu, ali i na tet-a-tet sastanku, kazao da je ponosan na Srbiju i lično srećan zbog rezultata sastanaka.

"Verujem da su nam širom otvorena vrata iz onoga što sam razgovarao sa predsednikom Xijem za uspešni nastavak saradnje, jer mi smo ovde pre svega došli zbog interesa građana Srbije i zbog toga da za njih nešto uradimo", rekao je Vučić novinarima u Pekingu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj posjeti Narodna Republika Kina od 24. do 28. maja 2026. godine.

