Vučić u Šangaju: Ekonomija Srbije u aprilu rasla 4 posto, više od prognoze MMF-a Predsjednik Srbije u četvrtak je razgovarao sa predstavnicima osam kompanija u Kini i dodao da vjeruje da će u junu za Šid ili Zrenjanin imati "velike vesti"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da je u aprilu ekonomija Srbije rasla četiri posto i dodao da je zemlja na dobrom putu da rast BDP-a bude veći od onoga što je MMF projektovao, odnosno da će biti i ove godine iznad tri posto.



Tokom konferencije za novinare u Šangaju u Kini, petog, posljednjeg dana posjete, kazao je da se sa njim saglasila i šefica misije MMF za Srbiju Anet Kjobe.



"Ono što svakako imam kao dobru vest, dobili smo sada fleš podatke - u aprilu mesecu ekonomija Srbije je rasla četiri posto, tako da na onih tri ili 3,1, videćemo kada dođe konačna cifra za prvi kvartal, nastavak sa četiri posto u aprilu mesecu su dobre vesti. Na dobrom smo putu da imamo više od onoga što je bila prognoza MMF-a, a i Anet Kjobe se složila sa mnom da ćemo da imamo tri odsto", kazao je Vučić.



Vučić je kazao novinarima kako je u četvrtak razgovarao sa predstavnicima osam kompanija u Kini i dodao da vjeruje da će u junu za Šid ili Zrenjanin imati velike vijesti.



"Razgovarao sam sa kompanijama i nadam se i verujem da ćemo imati uskoro, za jedan od dva grada na severu Srbije, dakle u Šidu ili Zrenjaninu, ili možda i za oba ta grada, velike, velike, vesti tokom juna", kazao je dodavši kako vjeruje da će biti i drugih veoma dobrih vijesti, ali da o tome ne može govoriti dok ne završi razgovore.



Naglasio je da je veoma zadovoljan razgovorima sa predstavnicima namjenske industrije Kine i istakao da će Vojska Srbije nastaviti da raste i da se modernizuje kao i da će biti dovoljno snažna da zaštiti zemlju od svakoga i da bude izuzetno jak odvraćajući faktor.



Dodao je da će narednih dana biti objavljeni detalji o novim nabavkama naoružanja iz nekih drugih zemalja. Istakao je da sa ponosom može da kaže da Vojska Srbije raste i "da će još brže da raste, pre svega, da se modernizuje".



Izrazio je ponos na sve što je postignuto tokom posjete Kini.



Dodao je kako je u Šangaju razgovarao i sa partijskim sekretarom gradskog rukovodstva jer grad Šangaj je pod centralnim upravljanjem kineske vlade.