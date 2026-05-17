Vučić: Posjeta Kini među najvažnijim u posljednjih 20 do 30 godina

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju u Bakuu da će sutra znati tačan datum svoje zvanične posjete Kini i ocijenio da je riječ o jednoj od najvažnijih posjeta za Srbiju u posljednjih nekoliko decenija, javlja Anadolu.

Vučić je u Bakuu, gdje će sutra učestvovati na 13. Svetskom urban forumu, kazao da će kod kineskog predsjednika Xi Jinpinga u utorak i srijedu ići ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Poslije toga je naš red. Tako da se pripremamo i za to, to je za nas od najvećeg značaja, rekao bih u posljednjih 20 i nešto godina, možda i 30 godina najznačajnija posjeta, za mene svakako najznačajnija", kazao je Vučić.

Tokom boravka u Bakuu, predsjednik Srbije je razgovarao i sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Aliyevim o geopolitičkim okolnostima, uključujući situaciju u Iranu, kao i o mogućnostima za zajedničke poslovne projekte sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Nakon sastanka sa Aliyevim, rekao je da je od azerbejdžanskog predsjednika saznao nove detalje o geopolitičkim dešavanjima i da je razgovor doprinio boljem razumijevanju situacije u regionu i svijetu.

"Ilham Aliyev je jedan od ljudi od kojih uvijek imate šta da naučite. Pažljivo sam saslušao njegovu analizu situacije u i oko Irana i šire", naveo je Vučić i dodao da se u Azerbejdžanu snažno osjeća razvoj događaja u regionu, posebno u blizini Irana, te da su razgovarali o mogućem obnavljanju sukoba ili trajnom miru.

Vučić je rekao i da je s Aliyevim razmatrao mogućnosti zajedničkih projekata sa SAD-om i američkim kompanijama, o čemu je, kako je naveo, dobio dodatne informacije.

Istakao je da s Aliyevim ima prijateljski i bratski odnos i dodao da sa njim dijeli sve informacije, znanja i saznanja, kao i da su tokom današnjeg sastanka otvorili mnoge teme vezane za dalju saradnju dvije zemlje.

"Mi se odlično razumijemo. Ja ne moram ni da ga pitam, a nisam morao ni da pitam, a znao sam da će da prekine saradnju sa Evropskim parlamentom jer znate, ti u Evropskom parlamentu se često prave pametni pa će oni da drže predavanja onima koji su od njih mnogo uspješniji", kazao je Vučić.

Predsjednik Srbije izjavio je i da su razgovarali o vojnotehničkoj saradnji između dvije zemlje i da vjeruje da tu mogu da postignu značajan napredak, prije svega kada je riječ o ugovorima za samohodne haubice Nora.

"Vjerujem da i u vojno-tehničkoj saradnji možemo da postignemo još značajniji napredak u odnosu na ono što smo već postigli, a to su ugovori oko naših Nora i nekih drugih stvari", rekao je Vučić novinarima nakon razgovora sa Aliyevim i sastanka sa najvećim azerbejdžanskim kompanijama.

Istakao je da su Azerbejdžan, Uzbekistan i Kazahstan zemlje koje fantastičnom brzinom rastu i predstavljaju ogromnu priliku za "naš dolazak na ta tržišta, ali i za dolazak tih zemalja u Srbiju."

"Srbija će do godine biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi, i ove godine će biti u prvih pet, nema nikakve sumnje, tako da mi moramo da gledamo koje zemlje takvom brzinom rastu", dodao je Vučić.