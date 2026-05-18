Vučić iz Bakua: S ponosom predstavljam Srbiju na Svjetskom urbanom forumu Predsjednik Srbije najavio brojne sastanke sa svjetskim zvaničnicima i predstavnicima kompanija s ciljem privlačenja novih investicija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u ponedjeljak svečanosti zvaničnog otvaranja 13. Svjetskog urbanog foruma (WUF13) u Bakuu, glavnom gradu Azerbejdžana, koji organizuje Program Ujedinjenih nacija za ljudska naselja (UN-Habitat), javlja Anadolu.

"S ponosom predstavljam Srbiju na @WUF13Azerbaijan, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana", naveo je Vučić na zvaničnom Instagramu.

"Za našu zemlju od velikog je značaja da bude dio razgovora o savremenim rješenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspješnu zemlju", naveo je predsjednik Srbije.

On je dodao da će tokom trajanja foruma imati intenzivnu diplomatsku i ekonomsku agendu, usmjerenu na jačanje međunarodne saradnje Srbije.

"Tokom foruma imaću brojne susrete sa svjetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija, s ciljem da obezbijedimo nove investicije, partnerstva i dodatne prilike za napredak i još bolju budućnost Srbije", poručio je Vučić iz Bakua.



Na forumu, za koji se registrovalo više od 40 hiljada ljudi iz 182 zemlje, okupit će se državni zvaničnici, predstavnici općina, urbani planeri, akademici, predstavnici privatnog sektora i nevladinih organizacija kako bi razgovarali o održivoj urbanizaciji, stambenoj krizi, klimatskoj otpornosti i budućnosti gradova.

Na forumu WUF13, koji se organizuje pod temom "Stambeno zbrinjavanje svijeta: Sigurni i otporni gradovi i zajednice" i trajat će do 22. maja, raspravljat će se o prijedlozima rješenja za globalne stambene probleme i inkluzivnim politikama urbanizacije.

Svjetski urbani forum (WUF) osnovale su Ujedinjene nacije 2001. godine s ciljem bavljenja brzom urbanizacijom i njenim utjecajima na društva, gradove, zemlje, klimatske promjene i političke strategije.

Forum je prvi put održan 2002. godine u Nairobiju, glavnom gradu Kenije, a od tada se organizuje u različitim gradovima svijeta.

Ovaj forum, u organizaciji UN-Habitata, smatra se jednom od najvažnijih otvorenih i inkluzivnih platformi na visokom nivou usmjerenih na rješavanje problema održive urbanizacije.