Vučić i Zelenski razgovarali o jačanju saradnje i sporazumu o slobodnoj trgovini Predsjednici Srbije i Ukrajine telefonski razgovarali o bilateralnim odnosima, evropskom putu dvije zemlje i unapređenju ekonomske saradnje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima dvije zemlje, evropskim integracijama i mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje, uključujući i potencijalni sporazum o slobodnoj trgovini.

Vučić je na Instagramu naveo da je razgovor bio otvoren i dobar te da su razmatrane mogućnosti dodatnog povezivanja Srbije i Ukrajine u oblastima od zajedničkog interesa.

Kako je istakao, jedna od tema bila je i predstojeća posjeta Tarasa Kačke, potpredsjednika Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i trgovinskog predstavnika Ukrajine, za koju je ocijenjeno da predstavlja važan korak u daljem jačanju saradnje između dvije zemlje.

Predsjednici su razgovarali i o značaju dijaloga, međusobnog razumijevanja i odgovornog pristupa u rješavanju problema, saglasivši se da mir i očuvanje ljudskih života moraju imati prioritet.

Vučić je naveo da su Srbija i Ukrajina potvrdile opredijeljenost za dalje unapređenje bilateralnih odnosa kroz otvoren dijalog, međusobno poštovanje i jačanje saradnje, uz poseban fokus na ekonomiju kao osnovu dugoročnog razvoja i stabilnosti.