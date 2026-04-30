Vrhovni vođa Irana: Budućnost Zaljeva je bez SAD-a, nova pravila za Hormuški moreuz jačaju stabilnost

Vrhovni vođa Irana u četvrtak je poručio da će budućnost Zaljeva biti „bez prisustva SAD-a“, naglašavajući da će novi pravni i upravljački okviri za Hormuški moreuz donijeti stabilnost i ekonomske koristi regionu.

U pisanoj izjavi koju je objavio njegov ured povodom Dana Perzijskog zaljeva, Mojtaba Hamenei je naveo da je prisustvo stranih sila, posebno Sjedinjenih Američkih Država, izvor nestabilnosti u regionu, dodajući da „nastupa nova faza“.

On je istakao da je Zaljev ključni dio regionalnog identiteta i globalne ekonomske povezanosti, posebno kroz Hormuški moreuz i Omanski zaljev.

Hamenei je kazao da će Iran osigurati sigurnost u Zaljevu kroz, kako je naveo, novo upravljanje Hormuškim moreuzom, uključujući ažurirane pravne okvire.

„Ovi okviri će donijeti stabilnost, napredak i ekonomske koristi za sve zemlje u regionu“, dodao je.

Vrhovni vođa je poručio da zemlje regiona dijele zajedničku sudbinu u Zaljevu te da vanjski akteri „udaljeni hiljadama kilometara“ nemaju mjesta u njegovoj budućnosti.

U poruci se također spominje ono što je opisano kao „novi regionalni poredak“ koji proizlazi iz nedavnih dešavanja.

Saopćenje dolazi u trenutku pojačanih tenzija nakon rata koji je počeo 28. februara između Irana te Sjedinjenih Država i Izraela, a koji je poremetio pomorski i energetski promet kroz Hormuški moreuz.

Primirje objavljeno 8. aprila za sada se održava, dok se nastavljaju diplomatski napori za širi dogovor, uključujući razgovore o pomorskom pristupu i sigurnosti u Hormuškom moreuzu.

Iran je 2005. godine proglasio 30. april Danom Perzijskog zaljeva, u znak sjećanja na protjerivanje portugalskih snaga iz Hormuškog moreuza tokom safavidske ere.

Mojtaba Hamenei je izabran za vrhovnog vođu 9. marta nakon ubistva njegovog oca Alija Hamaneya u američko-izraelskim napadima 28. februara. Od preuzimanja funkcije komunicira isključivo putem pisanih saopćenja.