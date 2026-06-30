Vrhovni sud SAD-a odbacio Trumpovu uredbu o ograničavanju sticanja državljanstva po rođenju Najviši američki sud potvrdio princip iz 14. amandmana prema kojem djeca rođena na teritoriji SAD-a automatski stiču američko državljanstvo

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u utorak je odbacio izvršnu uredbu predsjednika Donalda Trumpa kojom se nastojalo ograničiti automatsko sticanje američkog državljanstva za djecu rođenu od roditelja koji ilegalno borave u zemlji.

U predmetu "Trump protiv Barbare" sudije su razmatrale pravni izazov uredbi donesenoj 2025. godine.

Administracija je tvrdila da djeca osoba koje borave u SAD-u na osnovu privremenih viza, kao i djece ilegalnih imigranata, ne bi trebala biti obuhvaćena odredbom o državljanstvu iz 14. amandmana Ustava, navodeći da sadašnje tumačenje podstiče ilegalne migracije.

Više od jednog stoljeća ustavna odredba prema kojoj su državljani svi koji su pod jurisdikcijom Sjedinjenih Američkih Država tumači se tako da državljanstvo stiče gotovo svako dijete rođeno na teritoriji SAD-a. Odlukom Vrhovnog suda, kojom je poništeno predloženo ograničenje, potvrđeno je zadržavanje tog dugogodišnjeg pravnog principa.

Predsjednik Trump se zasad nije oglasio povodom odluke Vrhovnog suda.