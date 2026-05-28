Na današnjoj sjednici, Vrhovni sud potvrdio je odluku Specijalnog apelacionog suda za korupciju i organizovani kriminal

Vrhovni sud potvrdio mjeru pritvora za gradonačelnika Tirane Eriona Veliaja Na današnjoj sjednici, Vrhovni sud potvrdio je odluku Specijalnog apelacionog suda za korupciju i organizovani kriminal

Vrhovni sud Albanije nije prihvatio zahtjev gradonačelnika Tirane Eriona Veliaja za njegovo puštanje iz pritvora, javlja Anadolu.

Na današnjoj sjednici, Vrhovni sud potvrdio je odluku Specijalnog apelacionog suda za korupciju i organizovani kriminal (GJPAKKO).

U obavještenju objavljenom na web stranici Vrhovnog suda Republike Albanije navodi se da je na današnjoj sjednici sud odlučio potvrditi odluku Specijalnog apelacionog suda za korupciju i organizovani kriminal.

Ustavni sud Albanije je 24. februara 2026. godine odlučio da mjera "zatvorskog pritvora" za Veliaja treba ostati na snazi, što je mjera kojoj se gradonačelnik Tirane protivi.

Erion Veliaj je od Vrhovnog suda zatražio puštanje iz pritvora, dok su sudovi prethodno odbili njegove zahtjeve za ukidanje mjere "zatvorskog pritvora".

Veliaj je uhapšen 10. februara 2025. godine, a vlasti ga sumnjiče za korupciju i pranje novca, te se trenutno nalazi u pritvoru.

Veliaj je gradonačelnik Tirane od 2015. godine, a obavljao je i funkcije u Vladi Albanije, a bio je i član parlamenta.