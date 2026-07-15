Oko 72.000 ultraortodoksnih Jevreja u dobi od 18 do 24 godine trenutno podliježe vojnoj obavezi, ali se nisu prijavili za služenje vojnog roka

Vrhovni sud Izraela suspendovao zakon koji štiti ultraortodoksne Jevreje od hapšenja ako izbjegavaju vojnu obavezu Oko 72.000 ultraortodoksnih Jevreja u dobi od 18 do 24 godine trenutno podliježe vojnoj obavezi, ali se nisu prijavili za služenje vojnog roka

Vrhovni sud Izraela u srijedu je privremeno suspendovao primjenu novoizglasanog zakona kojim se zabranjuje hapšenje ultraortodoksnih Jevreja koji izbjegavaju obavezno služenje vojnog roka, dan nakon što je zakon usvojio Kneset.

Privremena odluka znači da zakon neće stupiti na snagu dok Sud ne donese konačnu odluku, javio je izraelski javni servis KAN.

Kneset je zakon usvojio u utorak u drugom i trećem čitanju sa 58 glasova za i 54 protiv, a premijer Benjamin Netanyahu nije prisustvovao glasanju.

Vrhovni sud je saopćio da se čini kako je zakon u suprotnosti s ranijim odlukama Suda o jednakosti u izvršavanju vojne obaveze, kao i sa stavovima pravnih stručnih tijela koja smatraju da bi ova mjera podstakla izbjegavanje vojnog roka.

Očekuje se da će Sud u narednim sedmicama održati proširenu raspravu o ovom pitanju.

Prema pisanju portala “Times of Israel“, sudija Ofer Grosskopf, koji je donio privremenu mjeru, naložio je vladi da obrazloži zašto zakon ne bi trebalo biti proglašen neustavnim, imajući u vidu prethodne odluke Vrhovnog suda i podnesene ustavne žalbe.

Odmah nakon usvajanja zakona podneseno je više žalbi u kojima se navodi da je zakon diskriminatoran jer zabranjuje hapšenje učenika haredijskih vjerskih škola koji se ne odazovu pozivu za vojsku, dok se istovremeno omogućava nastavak hapšenja ostalih osoba koje izbjegavaju vojnu obavezu.

Zakon, koji je dio šireg zakonodavnog paketa koalicije premijera Netanyahua s ciljem osiguravanja širokih izuzeća od vojne službe za ultraortodoksne Jevreje, desetinama hiljada haredija koji izbjegavaju vojnu obavezu garantuje imunitet od hapšenja do kraja januara 2027. godine.

Njime se zaštita proširuje i na osobe koje vojnu obavezu steknu nakon stupanja zakona na snagu, a obustavljaju se i postojeći krivični postupci protiv onih koji su već bili predmet mjera prinude.

Zakon je izazvao oštre kritike opozicije, koja optužuje Netanyahua da ga gura kako bi sačuvao podršku ultraortodoksnih stranaka uoči predstojećih općih izbora u Izraelu.

Načelnik Generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir u ponedjeljak je zakon ocijenio nerazumnim, istakavši da je u očiglednoj suprotnosti s operativnim potrebama vojske i da praktično omogućava masovno izuzeće od krivičnog gonjenja.

Prema pisanju “Times of Israel“, oko 72.000 ultraortodoksnih Jevreja u dobi od 18 do 24 godine trenutno podliježe vojnoj obavezi, ali se nisu prijavili za služenje vojnog roka, dok je izraelska vojska više puta upozorila da joj je, zbog borbi na više frontova, hitno potrebno oko 12.000 novih vojnika.

Prijedlog zakona naišao je i na snažno protivljenje rezervista, pravnih savjetnika u Knesetu i velikog dijela izraelske javnosti.