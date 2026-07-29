Takala osvojio četvrti uzastopni jednogodišnji mandat nakon pobjede u drugom krugu glasanja protiv Abu Al-Qasima Qazita

Vrhovni državni savjet Libije ponovo izabrao Mohameda Takalu za predsjednika Takala osvojio četvrti uzastopni jednogodišnji mandat nakon pobjede u drugom krugu glasanja protiv Abu Al-Qasima Qazita

Vrhovni državni savjet Libije u srijedu je ponovo izabrao Mohameda Takalu za svog predsjednika, čime je osvojio četvrti uzastopni jednogodišnji mandat na čelu ovog savjetodavnog tijela.

Prema informacijama dopisnika Anadolu, sjednici na kojoj je održano glasanje prisustvovalo je 138 od ukupno 142 člana Savjeta, čime je ostvaren zakonski kvorum.

U drugom krugu glasanja, koji je uživo prenosila državna televizija Al-Wataniya, Takala je osvojio 80 glasova i pobijedio člana Savjeta Abu Al-Qasima Qazita, koji je dobio podršku 56 članova.

Za mjesto predsjednika kandidovalo se pet osoba: aktuelni predsjednik Mohamed Takala, bivši predsjednik Savjeta Abdul Rahman Swehli, te članovi Savjeta Abu Al-Qasim Qazit, Salah Maito i Mustafa Al-Turaiki.

U prvom krugu glasanja Takala je osvojio 62 glasa, Qazit 34, Maito 25, Swehli 12, a Al-Turaiki četiri glasa, nakon čega su dvojica najbolje plasiranih kandidata ušla u drugi krug.

Takala je prvi put izabran za predsjednika ovog savjetodavnog tijela 6. augusta 2023. godine, kada je pobijedio svog prethodnika Khaleda Al-Mishrija rezultatom 67 prema 62 glasa.

Očekuje se da će Savjet kasnije u srijedu izabrati i dva potpredsjednika.

Ovo glasanje predstavljalo je 11. izbor rukovodstva Vrhovnog državnog savjeta Libije. Članovi predsjedničkog biroa Savjeta obavljaju jednogodišnje mandate koji počinju danom izbora.

Vrhovni državni savjet osnovan je na osnovu Libijskog političkog sporazuma potpisanog 2015. godine u marokanskom gradu Skhiratu. Njegova uloga je davanje mišljenja o nacrtima zakona i ustavnim pitanjima.

Savjet također sarađuje s Predstavničkim domom Libije u postizanju saglasnosti o imenovanjima na ključne državne funkcije, kao i o ustavnim i izbornim pitanjima, zbog čega predstavlja jednog od važnih aktera u aktuelnom političkom procesu u Libiji.