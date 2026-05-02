Delcy Rodriguez neodređena o vremenskom okviru za popunjavanje predsjedničkog mjesta više od 100 dana nakon zarobljavanja Nicolasa Madura

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele izbjegava pitanja o izborima

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delcy Rodriguez odbila je u petak dati vremenski okvir za nove predsjedničke izbore, ostavljajući zemlju u stanju produžene političke tranzicije nakon uklanjanja Nicolasa Madura.

Rodriguez su novinari na konferenciji za medije pitali kada će izbori biti raspisani kako bi se riješilo trenutno upražnjeno mjesto na čelu države.

"Ne znam, jednog dana", odgovorila je.

Diosdado Cabello, utjecajna figura u vladajućoj stranci i aktuelni ministar unutrašnjih poslova, također je nedavno izjavio da će se izborni proces održati tek kada dođe vrijeme.

Nacionalno izborno vijeće (CNE), tijelo koje je ustavno zaduženo za organizaciju i nadzor izbora, do sada nije izdalo nikakvo saopćenje niti preliminarni raspored.

Tišina dolazi uprkos tome što je Rodriguez premašila 100 dana na funkciji od američke vojne operacije 3. januara, koja je rezultirala zarobljavanjem Madura.

Nevoljkost da se odredi datum proizlazi iz posljedica predsjedničkih izbora 28. jula 2024. godine, procesa koji je u velikoj mjeri prekinuo preostale diplomatske veze Venecuele s mnogim državama.

CNE je proglasio Madura pobjednikom bez objavljivanja detaljnih rezultata glasanja po biračkim mjestima. Nedostatak transparentnosti doveo je do globalnog negodovanja i optužbi opozicije za masovnu prevaru, koju predvode Maria Corina Machado i Edmundo Gonzalez.