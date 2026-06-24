Vozovi širom Njemačke zaustavljeni zbog kvara komunikacijskog sistema

Njemački nacionalni željeznički operater Deutsche Bahn saopćio je da je željeznički saobraćaj širom zemlje obustavljen u kasnim satima u utorak zbog kvara komunikacijskog sistema, javlja Anadolu.

Zaustavljeni su svi vozovi na stanicama širom zemlje zbog poremećaja koji je utjecao na digitalni komunikacijski sistem GSM-R koji se koristi za koordinaciju željezničkih operacija, prema lokalnim medijima.

Željeznički operater je rekao da njegovi tehničari intenzivno rade na rješavanju problema, ali nije dao procjenu kada će se saobraćaj nastaviti ili koliko je vozova pogođeno, prema izvještajima.