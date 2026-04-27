Vozač poginuo u napadu dronom u blizini nuklearne elektrane Zaporožje - Udari na nuklearne elektrane ili u njihovoj blizini mogu ugroziti nuklearnu sigurnost i ne smiju se događati, kaže generalni direktor IAEA-e Rafael Mariano Grossi

Vozač je poginuo u napadu dronom u blizini ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje u ponedjeljak, saopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), prenosi Anadolu.

U saopćenju UN-ovog nadzornog tijela za nuklearnu energiju navodi se da su iz nuklearne elektrane obaviješteni kako je u napadu dronom u ponedjeljak ujutro poginuo vozač u transportnoj radionici u blizini same lokacije elektrane.

Generalni direktor IAEA-e Rafael Mariano Grossi ponovio je da „udari na nuklearne elektrane ili u njihovoj blizini mogu ugroziti nuklearnu sigurnost i ne smiju se događati. Tim IAEA-e na terenu će istražiti incident i nastaviti pratiti situaciju.“

Nuklearna elektrana Zaporožje, koja se nalazi u južnoj Ukrajini i koju je Rusija zauzela na početku rata, više puta je bila u fokusu međunarodne zabrinutosti zbog nuklearne sigurnosti.