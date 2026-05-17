Vozač automobilom udario u pješake u Italiji, povrijeđeno sedam osoba

Sedam osoba je povrijeđeno, od kojih četiri kritično, kada je vozač koji je prebrzo vozio automobilom udario u pješake na ulici u sjevernoitalijanskom gradu Modeni u subotu, rekli su zvaničnici, dodajući da je vozač izbo još jednu osobu dok je pokušavao pobjeći, javlja Anadolu.

Prema izvještajima italijanskih medija, 31-godišnji vozač ušao je u ulicu Emilia u centru grada oko 16.30 sati po lokalnom vremenu, vozeći više od 100 kilometara na sat i udarivši nekoliko pješaka.

Vozilo se zaustavilo nakon što je udarilo u izlog prodavnice.

Vozač, navodno italijanski državljanin marokanskog porijekla, navodno je pokušao pobjeći i izbo drugu osobu tokom incidenta.

Osumnjičenog su zaustavili prolaznici, a kasnije ga je privela policija.

Gradonačelnik Modene Massimo Mezzetti rekao je da je sedam osoba povrijeđeno.

Svjedoci su lokalnim medijima rekli da se automobil kretao izuzetno brzo i da su vidjeli pješake kako lete u zrak nakon što su udareni.

Italijanska premijerka Giorgia Meloni opisala je incident kao "izuzetno ozbiljan" i izrazila solidarnost sa povrijeđenim i njihovim porodicama.

Zahvalila se stanovnicima i policajcima koji su intervenisali kako bi zaustavili napadača.