Von der Leyen: Ruske „prijetnje“ baltičkim državama „potpuno neprihvatljive“ Rusija i Bjelorusija snose direktnu odgovornost za dronove koji ugrožavaju živote i sigurnost ljudi na našem istočnom krilu. Evropa će odgovoriti jedinstvom i snagom, kaže šefica EU-a

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen upozorila je na ruske prijetnje baltičkim državama i incidente s dronovima u blizini istočne granice EU, prenosi Anadolu.

„Ruske javne prijetnje našim baltičkim državama su potpuno neprihvatljive. Neka ne bude nikakve sumnje. Prijetnja jednoj državi članici je prijetnja cijeloj našoj Uniji“, navela je Von der Leyen u srijedu na američkoj društvenoj mreži X.

„Rusija i Bjelorusija snose direktnu odgovornost za dronove koji ugrožavaju živote i sigurnost ljudi na našem istočnom krilu. Evropa će odgovoriti jedinstvom i snagom“, kazala je.

„Nastavit ćemo jačati sigurnost našeg istočnog krila snažnom kolektivnom odbranom i spremnošću na svakom nivou“, dodala je.

Komentari Von der Leyen uslijedili su nakon što je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, Vasily Nebenzya, ustvrdio da Moskva posjeduje informacije koje sugerišu da bi Ukrajina mogla lansirati vojne dronove iz Latvije i drugih baltičkih država.

On je upozorio da članstvo u NATO-u neće zaštititi te zemlje od odmazde.

Latvija je odbacila ove primjedbe kao „čistu izmišljotinu“ i kasnije pozvala ruskog diplomatu kako bi formalno protestovala protiv ovih izjava.