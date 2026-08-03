Predsjednica Evropske komisije poručila da je evropska solidarnost u središtu evropskog projekta nakon masovnih migrantskih prelazaka iz Maroka

Von der Leyen pozvala članice EU-a na jedinstvo, pohvalila Španiju zbog upravljanja krizom u Ceuti Predsjednica Evropske komisije poručila da je evropska solidarnost u središtu evropskog projekta nakon masovnih migrantskih prelazaka iz Maroka

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u ponedjeljak je pohvalila Španiju i Maroko zbog načina na koji su odgovorili na nedavne migrantske nemire u španskoj enklavi Ceuta, ističući potrebu za dodatnim jačanjem vanjskih granica Evropske unije.

U pismu španskom premijeru Pedru Sanchezu, koje je objavio španski list "El Pais", Von der Leyen navela je da su masovni ilegalni prelasci u ovu enklavu pokazali potrebu za većom zaštitom kritičnih tačaka na vanjskim granicama EU-a.

"Nakon ovog incidenta jasno je da moramo dodatno ojačati naše granice na ključnim mjestima", napisala je predsjednica Evropske komisije.

Von der Leyen pohvalila je španske i marokanske vlasti zbog toga što su situaciju riješile efikasno i djelotvorno te uspješno spriječile ilegalni transfer prema kopnenom dijelu Španije i Evrope.

Predsjednica Komisije ponovila je podršku Evropske unije Španiji, naglašavajući da je evropska solidarnost u središtu evropskog projekta.

"Španija i njeni građani mogu računati na kontinuiranu podršku Komisije i snagu naše Unije kako bi prevazišli ovaj izazov", poručila je Von der Leyen.

Njeno pismo uslijedilo je kao odgovor na obraćanje premijera Sancheza, koji je reagovao na zajedničko pismo 22 evropska lidera u kojem je zatraženo održavanje hitnog sastanka ministara unutrašnjih poslova EU-a zbog nedavne migrantske krize.

Zajedničko pismo, koje su predvodile Italija i Danska, bilo je upućeno predsjedniku Evropskog vijeća Antoniju Costi, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i irskom premijeru Michealu Martinu, čija zemlja trenutno predsjedava Vijećem EU-a.

Tokom proteklih nekoliko dana desetine hiljada državljana Maroka okupile su se u blizini granične ograde pokušavajući ući u Ceutu i nastaviti put prema Evropi neregularnim migrantskim rutama.

Prema navodima vlasti, oko 60.000 ljudi posljednjih dana prešlo je iz Maroka u Ceutu, a tokom migrantske krize poginule su 72 osobe.

Ceuta i Melilla su španske enklave na sjevernoj obali Maroka i predstavljaju jedine kopnene granice Evropske unije s afričkim kontinentom.