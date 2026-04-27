Von der Leyen: Evropa platila 32 milijarde dolara više za energiju zbog rata protiv Irana Šefica Evropske komisije kaže da velika ovisnost o uvozu fosilnih goriva čini ekonomiju ranjivom, predlaže fokusiranje na obnovljive izvore i istraživanje malih modularnih nuklearnih reaktora

Evropa je morala platiti 27 milijardi eura (32 milijarde dolara) više za uvoz nafte i plina od početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, izjavila je u ponedjeljak šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen, prenosi Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Von der Leyen je rekla da Evropa proživljava svoju drugu ozbiljnu energetsku krizu u posljednje četiri godine i da države članice EU iz toga moraju izvući pouke.

„Godine 2022. (ruski predsjednik) Putin nam je prekinuo opskrbu plinom, a sada je to Hormuški tjesnac“, rekla je ona novinarima. „Naša velika ovisnost o uvezenim fosilnim gorivima čini nas ranjivima. Moramo smanjiti tu ovisnost“, poručila je.

Von der Leyen je istakla da bi evropske zemlje trebale proširiti proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i istražiti nuklearne inovacije, uključujući male modularne reaktore, kako bi osigurale pouzdanu energiju.



„Svaki kilovat-sat energije proizveden ovdje doprinosi ekonomskoj stabilnosti, pristupačnoj energiji, a time i nezavisnosti Evrope“, izjavila je.