Njemački proizvođač automobila planira postepeno ukinuti proizvodnju u pogonima u Zwickauu i Emdenu u roku od pet godina, prema izvještajima

Volkswagen razmatra zatvaranje nekoliko fabrika u Njemačkoj, ugroženo oko 40.000 radnih mjesta Njemački proizvođač automobila planira postepeno ukinuti proizvodnju u pogonima u Zwickauu i Emdenu u roku od pet godina, prema izvještajima

Gigant autoindustrije Volkswagen priprema sveobuhvatno restrukturiranje koje bi moglo zatvoriti proizvodnju u više njemačkih fabrika, što bi ugrozilo oko 40.000 radnih mjesta, izvijestili su mediji u četvrtak.

Pozivajući se na izvore u nadzornom odboru kompanije, sedmičnik "Der Spiegel" objavio je da izvršni direktor Oliver Blume namjerava ukinuti proizvodnju vozila u fabrikama u Zwickauu i Emdenu u roku od pet godina.



Fabrika komercijalnih vozila u Hannoveru uslijedila bi 2032. godine, a Audijeva fabrika u Neckarsulmu 2034. godine, navodi se u izvještaju.

Četiri lokacije zajedno zapošljavaju oko 40.000 radnika, prema časopisu.



Blume također ima za cilj ukinuti 50.000 radnih mjesta u cijeloj kompaniji do 2030. godine. Glasnogovornik nadzornog odbora i predstavnik sindikata u odboru odbili su dati komentar.

Prijedlozi, koje analitičari opisuju kao najradikalniju reformu u historiji drugog najvećeg svjetskog proizvođača automobila, trebali su biti razmatrani na sastanku nadzornog odbora u Wolfsburgu u četvrtak.

Moćni njemački sindikat IG Metall brzo je osudio planove i pozvao na jednodnevnu akciju, a tokom sastanka odbora zakazan je i skup u Wolfsburgu.