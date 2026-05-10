Vojska Kuvajta reagovala na upad „neprijateljskih dronova“ Ministarstvo odbrane navodi da je s dronovima „postupljeno u skladu s odobrenim procedurama“

Kuvajtsko Ministarstvo odbrane saopštilo je u nedjelju da je „određen broj neprijateljskih bespilotnih letjelica“ otkriven u zračnom prostoru zemlje, dok tenzije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nastavljaju da eskaliraju, prenosi Anadolu.

„S bespilotnim letjelicama je postupljeno u skladu s odobrenim procedurama“, izjavio je glasnogovornik ministarstva, pukovnik Saud Abdulaziz Al-Atwan, u saopštenju koje je objavila kuvajtska vojska na američkoj društvenoj mreži X.

On je kazao da su kuvajtske oružane snage „potpuno spremne“ da zaštite sigurnost zemlje i osiguraju bezbjednost građana i stanovnika.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i protiv američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka, dajući prednost diplomatiji za trajno rješenje rata.