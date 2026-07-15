Iranska vojska saopštila da je u napadu na vojnu kasarnu Bampur u pokrajini Sistan i Balučistan učestvovalo 13 projektila, te da je ranjeno nekoliko pripadnika vojske

Vojska Irana: Sedam vojnika ubijeno u američkom udaru na vojnu kasarnu na jugoistoku zemlje Iranska vojska saopštila da je u napadu na vojnu kasarnu Bampur u pokrajini Sistan i Balučistan učestvovalo 13 projektila, te da je ranjeno nekoliko pripadnika vojske

Sedam pripadnika iranske vojske je poginulo, a nekoliko ih je ranjeno u američkom raketnom udaru na vojnu kasarnu na jugoistoku Irana rano u srijedu, saopštila je iranska vojska, prenosi Anadolu.

Iranska državna televizija IRIB javila je da je američka vojska ispalila 13 projektila na stambenu zonu i smještajni objekat jedne od kasarni kopnenih snaga iranske vojske u gradu Bampuru, u pokrajini Sistan i Balučistan.

Iranska vojska je saopštila da je u napadu poginulo sedam pripadnika 388. brigade, dok je nekoliko drugih pripadnika povrijeđeno i nalazi se na medicinskom liječenju.

Ranije u utorak, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se udari na Iran nastaviti i intenzivirati u narednim danima, upozorivši da će SAD sljedeće sedmice početi gađati elektrane i mostove u zemlji, osim ako se Teheran ne vrati za pregovarački sto.

Tenzije između SAD-a i Irana eskalirale su posljednjih dana oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu dvije strane razmjenjuju napade uprkos memorandumu o razumijevanju postignutom uz posredovanje Pakistana, a koji je imao za cilj okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.