Helikopter sa pet vojnika srušio se u zračnoj bazi, navode medijski izvještaji

Vojnik poginuo nakon pada vojnog helikoptera na istoku Češke Helikopter sa pet vojnika srušio se u zračnoj bazi, navode medijski izvještaji

Vojni helikopter srušio se u četvrtak u zračnoj bazi na istoku Češke Republike, pri čemu je poginuo jedan vojnik, objavio je portal TN.cz., prenosi Anadolu.

Helikopter UH-1Y Venom Češke vojske srušio se nešto prije 13:00 sati po lokalnom vremenu u 22. zračnoj bazi helikopterske avijacije u gradu Náměšť nad Oslavou, u regiji Vysočina.

U letjelici se u trenutku nesreće nalazilo pet vojnika.

„Jedinice integrisanog sistema spasavanja intervenišu na licu mjesta. Dalje informacije objavit ćemo čim to situacija dozvoli“, saopštila je vojska.

Službe hitne pomoći uputile su četiri zemaljske ekipe i helikopter hitne medicinske pomoći iz Jihlave na mjesto nesreće, izjavio je portparol spasilačke službe Petr Janáček.

„Jedna osoba nije preživjela pad“, rekao je Janaček, dodajući da je kao pomoć poslan i drugi spasilački helikopter iz susjedne regije Olomouc.