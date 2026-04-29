U zračnom napadu pogođene su dvije osobe na motociklu u gradu Khirbet Selm, saopćila je libanska vojska

Vojnik i njegov brat ubijeni u izraelskom napadu u južnom Libanu U zračnom napadu pogođene su dvije osobe na motociklu u gradu Khirbet Selm, saopćila je libanska vojska

Libanski vojnik i njegov brat ubijeni su u izraelskom zračnom napadu u južnom Libanu u srijedu, saopćila je vojska, usred izraelskih kršenja privremenog prekida vatre, javlja Anadolu.

U saopćenju na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, vojska je navela da su dvije osobe ubijene u napadu koji je bio usmjeren na njih dok su putovali na motociklu u gradu Khirbet Selm u okrugu Bint Jbeil.

Vojnik je bio na putu od mjesta dužnosti do svog doma u gradu Souaneh kada se napad dogodio, saopćila je vojska.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je 17. aprila desetodnevno primirje između Izraela i Libana, prije nego što je u četvrtak rekao da će biti produženo za tri sedmice.

Prema zvaničnim libanskim podacima, u izraelskim napadima od 2. marta ubijene su najmanje 2.534 osobe, ranjeno je 7.863, a raseljeno je više od 1,6 miliona ljudi.