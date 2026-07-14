Neke rezervne formacije blizu su „stvarnog kolapsa“ jer nedostatak ljudstva i manjak tenkova spremnih za borbu opterećuju izraelsku vojsku, navodi se u izvještaju

Vojni radio: Izrael se suočava s nedostatkom rezervnih trupa i tenkova Neke rezervne formacije blizu su „stvarnog kolapsa“ jer nedostatak ljudstva i manjak tenkova spremnih za borbu opterećuju izraelsku vojsku, navodi se u izvještaju

Izraelska vojska se suočava s nedostatkom rezervnog osoblja i tenkova spremnih za borbu, pri čemu se neke rezervne formacije približavaju „stvarnom kolapsu“, navodi se u utorak u izvještaju izraelskog Vojnog radija (Galei Tzahal), prenosi Anadolu.

Pod naslovom „Upozorenje vojske o kolapsu rezervnih snaga“, ovaj medij navodi da rezervne brigade i bataljoni djeluju ispod punog kapaciteta, uz nedovoljan broj tenkova dostupnih za borbu.

Navodi se da je rezervna oklopna brigada nedavno raspoređena u ključni operativni sektor u Libanu, ali svjedočanstva komandanata i vojnika oslikavaju potpuno drugačiju sliku od one koju predstavljaju donosioci odluka.

„To nisu pune brigade“, navodi se u izvještaju. „Daleko su od toga.“

Prema izvještaju ovog medija, vojska više nema dovoljno tenkova spremnih za borbu nakon što su mnogi oštećeni u borbama i povučeni iz upotrebe, što je primoralo rezervne oklopne čete da djeluju sa znatno manje tenkova nego što je propisano.

Od oktobra 2023. godine, Izrael provodi agresiju na više frontova, uključujući Pojas Gaze i Liban, dok istovremeno razmjenjuje napade s Iranom i jemenskom grupom Huti, te izvodi ponovljene udare u Siriji uz proširene operacije na okupiranoj Zapadnoj obali.

Vojni radio također navodi da metod vojske za izračunavanje stope odaziva rezervista prikazuje povoljniju sliku tako što pozive šalje manjem broju rezervista, dok neki od mobilisanih služe samo u ograničenim periodima.

Kao rezultat toga, jedinice koje prijavljuju stopu odaziva između 50 posto i 70 posto u praksi u bilo kojem trenutku djeluju s mnogo nižom stvarnom snagom.

„Rezervne jedinice su danas prazne. Bataljon nije puni bataljon, a četa zapravo nije četa“, izjavio je neimenovani rezervni komandant, a prenosi ovaj medij.

„Javnost i donosioci odluka slušaju o punim brigadama u Libanu, ali u stvarnosti, to su mnogo manje formacije“, rekao je komandant. „Broj vojnika, tenkova i vozila je znatno manji.“

Dodao je da su neke rezervne formacije u stanju „stvarnog kolapsa“.

„Ima jedinica koje su u boljem stanju i drugih koje su u gorem položaju. Svi daju sve od sebe, ali je teško nastaviti u ovakvim okolnostima“, rekao je.

Vojni radio je naveo još jedan primjer, ističući da je jedna rezervna četa nedavno završila „operativnu misiju“ u Libanu sa samo jednim preostalim oficirom. Prema izvještaju, komandir čete je bio smijenjen s dužnosti, viši podoficir nije postojao, a jedinica je djelovala bez funkcionalnog lanca komandovanja.

Izraelska vojska ne otkriva broj vojnika raspoređenih u Libanu, na okupiranoj Zapadnoj obali, u Pojasu Gaze ili Siriji.

Ovaj izvještaj uslijedio je nakon pisanja lista Yedioth Ahronoth od 10. jula, u kojem se navodi da je vojska počela značajno smanjivati pozive rezervistima, povezujući taj potez s „opadanjem borbenih aktivnosti na više frontova“.

Ranije, 5. jula, list Israel Hayom objavio je da vojska planira otpustiti hiljade rezervista do kraja mjeseca zbog finansijskih pritisaka s kojima se suočava odbrambeni sektor.

Vojska se bori s ozbiljnim nedostatkom sredstava nakon oštrog rasta operativnih troškova, što je rezultiralo budžetskim deficitom koji se procjenjuje na desetine milijardi šekela.

To se poklopilo s dubokim nesuglasicama između ministarstava odbrane i finansija u vezi s veličinom odbrambenog budžeta. Vojni vrh zahtijeva da se budžet poveća na rekordan nivo kako bi se pokrili izazovi borbe na više frontova, dok se Ministarstvo finansija protivi tom potezu iz straha od produbljivanja deficita.

Prema medijskim izvještajima, dvije strane su postigle privremeni kompromis prema kojem će se osigurati dodatna sredstva u zamjenu za smanjenje oslanjanja na rezervne snage i rezanje operativnih troškova.