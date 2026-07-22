Američki državni sekretar Marco Rubio i kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi održali razgovore u glavnom gradu Filipina na marginama samita ASEAN-a

Vodeće diplomate SAD-a i Kine sastale se u Manili uoči očekivane posjete Xi Jinpinga Washingtonu Američki državni sekretar Marco Rubio i kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi održali razgovore u glavnom gradu Filipina na marginama samita ASEAN-a

Američki državni sekretar Marco Rubio i kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi održali su u srijedu razgovore na Filipinima, javlja Anadolu.

Njih dvojica su se sastali na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Saveza država Jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili, glavnom gradu Filipina, koji je trenutni predsjedavajući ovog 11-članog bloka.

Tokom sastanka, očekuje se da su dvije strane razgovarale o očekivanoj posjeti kineskog predsjednika Xi Jinpinga SAD-u ovog septembra.

Sastanak dolazi nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump optužio Kinu za miješanje u američke izbore, što je tvrdnja koju je Peking odbacio, a koju su osporili i mnogi američki stručnjaci za sigurnost izbora.

Trump je u maju boravio u državnoj posjeti Kini, gdje je ujedno uputio poziv Xiju da uzvrati posjetu ove jeseni.

Rubio i Wang održali su svoj prvi direktni susret u glavnom gradu Malezije, Kuala Lumpuru, prošle godine na marginama samita ASEAN-a. Njih dvojica su imali i nekoliko telefonskih razgovora, dok je Rubio također pratio Trumpa u Peking tokom majske državne posjete.